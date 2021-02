Un avion de Bamboo Airways. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Un représentant de Bamboo Airways a annoncé que le bénéfice avant impôts de sa compagnie pour l'année 2020 était estimé à plus de 400 milliards de dongs (plus de 16 millions de dollars), soit une hausse annuelle de près de 34%.



Bamboo Airways exploite actuellement près de 30 avions, dont le modèle Boeing 787-9 Dreamliner. En 2021, sa flotte devrait atteindre 50 avions.



En 2020, cette compagnie aérienne a transporté plus de 4 millions de passagers, soit une augmentation de 40% du nombre de passagers par rapport à 2019.



En novembre 2020, Bamboo Airways a remporté le titre "Première compagnie aérienne régionale d'Asie 2020" par les World Travel Awards.-VNA