Un avion de Bamboo Airways. Photo: VNA

Sydney (VNA) – Le 28 février à Sydney, capitale de la Nouvelle-Galles du Sud, la compagnie aérienne vietnamienne Bamboo Airways a officiellement annoncé l’ouverture d’une ligne directe reliant Ho Chi Minh-Ville à Sydney de l’Australie.



Sur la ligne qui sera inaugurée le 29 mars prochain, Bamboo Airways exploitera deux vols aller-retour par semaine tous les mardis et vendredis avec Boeing 787-9 Dreamliner. La durée du vol sera de 8 heures. L’heure de départ à Ho Chi Minh-Ville sera à 19h00 et celle à Sydney, à 11h30 (heure locale).

Des vols directs entre les deux villes vietnamienne et australienne serait une bonne nouvelle pour la communauté vietnamienne en Australie, ce favorisera la connexion entre les deux villes, entre les deux pays et entre les deux continents dans tous les domaines.

Avec cet événement, Bamboo Airways est devenu la première compagnie aérienne étrangère à ouvrir une nouvelle ligne à l’aéroport de Sydney après que l’Australie ait rouvert ses frontières.

Cérémonie de signature d’un protocole d’accord sur le renforcement de la coopération entre l’aéroport de Sydney et Bamboo Airways en matière d’exploitation des lignes directes Sydney – Hanoï/Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Le même jour, a eu lieu une cérémonie de signature d’un protocole d’accord sur le renforcement de la coopération entre l’aéroport de Sydney et Bamboo Airways en matière d’exploitation des lignes directes Sydney – Hanoï/Ho Chi Minh-Ville.

Aux termes du document, les deux parties s’engagent à mettre en œuvre les activités nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l'efficacité des vols directs de Bamboo Airways vers l'aéroport de Sydney, et faire promotion de la nature et de la culture du Vietnam et de l’Australie.

S’exprimant à cette occasion, le directeur exécutif de l’aéroport de Sydney Geoff Culbert a souligné la nécessité de renforcer la connexion entre les deux villes car le Vietnam était une destination prisée des touristes australiens et d’un bon nombre de Vietnamiens vivant dans ce pays.

Le directeur général de Bamboo Airways Dang Tat Thang a affirmé que sa compagnie coopérerait efficacement avec l’aéroport de Sydney pour exploiter avec succès la ligne commerciale directe Ho Chi Minh-Ville – Sydney et promouvrait la coopération entre les deux parties.

Les 19 et 20 février dernier, Bamboo Airways a ouvert des vols directs reliant Hô Chi Minh-Ville à Melbourne, en Australie.



Le 17 décembre, à Melbourne, Bamboo Airways a annoncé l’ouverture des lignes directes entre le Vietnam et l’Australie et signé des accords de coopération avec l’aéroport de Melbourne et l’Etat de Victoria en vue de stimuler l’ouverture des lignes directes entre les deux pays. Il s’agissait des jalons importants dans la coopération bilatérale entre Bamboo Airways et ses partenaires australiens.

L'Australie est l'un des pays ayant le plus grand nombre de Vietnamiens avec plus de 300.000 personnes, vivant notamment à Sydney et à Melbourne. L'Australie était l'un des 10 pays ayant le plus grand nombre de touristes et le plus important montant des dépenses touristiques en Asie du Sud-Est.

En 2019, Ho Chi Minh-Ville a accueilli près de 300.000 touristes australiens. -VNA .