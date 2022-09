Nguyên Thi Hoài Giang (gauche) rencontre une artisane pour mieux comprendre les étapes de la production de la soie. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - Au bord de la rivière Day, la commune de Phùng Xa, district de My Duc, se trouve à 40 km du centre de la capitale Hanoï. Ce village est renommé pour ses mûriers, mais aussi pour l’élevage des vers à soie et le tissage de la soie, qui y sont exercés depuis les années 1930.



Aujourd’hui, la jeune artiste Nguyên Thi Hoài Giang, diplômée de l’École des beaux-arts du Vietnam, décide de découvrir le village de la soie de Phùng Xa, afin de mieux comprendre le métier traditionnel du village et de chercher des sources d’inspirations pour ses nouvelles créations. En empruntant les chemins du village, elle peut écouter le son rythmique des machines à tisser. C’est le son typique d’un village de production de la soie.

Dans les ateliers de tissage, Hoài Giang a rencontré les artisans qui sont chacun dévoués à une tache particulière. L’un s’occupe du dévidage de la soie, l’autre du tissage, toujours avec les mains habiles et lestes. Les machines sont transmises de générations en générations, et deviennent, elles aussi, les témoins silencieux de l’histoire du village artisanal avec des périodes pleines de vicissitudes.

Selon les artisans, presque toutes les étapes de la production sont faites à la main pour créer une soie fine et précieuse qui offrent aux porteurs la sensation de fraîcheur en été et de chaleur en hiver. "J’ai appris le tissage de la soie depuis que je suis petite. Ce métier est difficile et je dois travailler de façon soigneuse. Ces machines à tisser m’ont été transmises par mes ancêtres", confie l’ouvrière Dô Thi Loan.

Si plusieurs autres villages de la soie sont spécialisés uniquement dans le tissage, Phùng Xa réalise toutes les étapes pour la production. Dans les années 1970, la commune était surnommée "la capitale des mûriers" avec des dizaines de milliers d’hectares de champs de mûriers qui s’étendaient à travers plusieurs villages au bord de la rivière Day. Aujourd’hui, cette superficie s’est réduit considérablement.

La terre au service de la culture des mûriers doit être propre, sans produits chimiques. Les alluvions de la rivières Day nourrissent les champs de mûriers verts et frais du village de Phùng Xa. À 11h30, la septuagénaire Dô Thi Son continue à recueillir les feuilles de mûriers. La forte chaleur d’un jour de fin d’été ne l’empêche pas de travailler. Sa petite taille dissimule au milieu des hauts mûriers. "La culture des mûriers et l’élevage des vers à soie sont pénibles. Pourtant, nous aimons notre métier. Les vers à soie ont toujours besoin de feuilles de mûriers propres. C’est pour cette raison que la terre doit également être propre", souligne-t-elle.

Les machines à tisser sont transmises de génération en génération. Photo : CVN





Lê Van Nam est la 4e génération dans la famille à exercer l’élevage des vers à soie. Ce travail difficile nécessite beaucoup de savoir-faire. Les vers à soie sont sensibles au climat. Si le climat est favorable, les agriculteurs récoltent des vers à soie de qualité. Au contraire, face à la forte chaleur ou les pluies abondantes, ces animaux ne se développent pas. C’est pour cette raison que seuls les agriculteurs minutieux et passionnés par l’élevage des vers à soie peuvent poursuivre ce métier.

Aujourd’hui, M. Nam doit éliminer les vers à soie faibles. Ces derniers jours, le Nord du pays a subi les pluies torrentielles et les champs de mûriers ont été submergés. Faute d’aliments, ces vers à soie ne sont pas de qualité. "Nous donnons à manger aux vers à soie à minuit (entre 10 et 11 heures) et de bon matin. Ses repas doivent être ponctuels. Ainsi, qu’il y ait de la pluie ou un soleil brulant, les agriculteurs doivent cueillir les feuilles de mûriers", informe M. Nam.

La soie à base de lotus - la marque du village de Phùng Xa



Heureusement, lors de sa visite, Hoài Giang a l’occasion de rencontrer l’artisane Phan Thi Thuân qui est la première Vietnamienne à produire de la soie à base de lotus. L’artisane présente à la jeune artiste les produits à base de lotus ainsi que ses productions originales. "Lorsque nous utilisons la soie de lotus, notre corps se parfume aussi de cet arôme. Et nous nous sentons plus calmes et sereins", partage Phan Thi Thuân. Et d’ajouter qu’elle a fait des efforts pour étudier la production de la soie de lotus pour aider les ouvriers, et les propriétaires des marais de lotus à augmenter leur revenu.

Après être cueillis dans les marais de bon matin, les tiges de lotus sont nettoyées. Ensuite, c’est une étape très importante : l’extraction des filaments. Cette étape est difficile et les filaments doivent être tirés d’une façon très délicate pour éviter la rupture. Les filaments sont enroulés jusqu’à une certaine épaisseur.



Le lotus est considéré comme la fleur nationale du Vietnam. Les produit à base de soie de lotus contiennent la culture et l’âme généreuse des villageois de Phùng Xa. Ils expriment également le travail laborieux des ouvriers pour cristalliser la quintessence de ces produits. C’est pour cette raison que cette soie spéciale est très recherchée sur le marché.

La visite au village de métier artisanal de Phùng Xa a laissé à la jeune artiste Hoài Giang les émotions inoubliables. "La production de la soie de lotus est spéciale. Le tirage des filaments de lotus nécessite beaucoup de temps. Lorsque je tiens le produit fini, je peux sentir l’arôme naturel et la soie est également très fine. De plus, cette soie représente le travail des villageois de Phùng Xa en utilisant les lotus cultivées sur les marais locaux", souligne Hoài Giang.

La production de la soie apporte aux villageois de Phùng Xa une source de revenu stable pour améliorer leur niveau de vie. Les locaux sont fiers de ce métier traditionnel préservé de génération en génération. - CVN/VNA