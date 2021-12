Hanoï (VNA) - Lors de cette cérémonie organisée le 19 décembre au musée de Hô Chi Minh (Hanoï), le Pdg Nguyên Ha Quôc Anh a reçu le titre d'excellent entrepreneur du Vietnam 2021. Dans le même temps, sa marque BaKa Food a reçu la médaille d'or 2021.

Ba Ka Food vient d’ailleurs d’ouvrir un autre grand magasin dans le quartier Nguyên Thi Thâp du 7e arrondissement de Hô Chi Minh Ville, augmentant davantage encore l’attraction de ce quartiers pour les zones aux alentours.



Selon Nguyên Ha Quôc Anh, BaKa Food ouvrir aussi de nouveaux magasins à Hanoï afin de distribuer des aliments propres dans les régions et provinces du nord qui font face à de nombreuses nouvelles infections chaque jour.



BaKa Food a fortement développé la vente en ligne sur des plateformes électroniques pour satisfaire la demande croissante et quotidienne. "La transformation numérique est une tendance inévitable dans tous les aspects de la vie, des affaires à l'éducation et au divertissement. Les employés de BaKa Food font de nombreux efforts pour satisfaire toutes les commandes en ligne de nos clients", a souligné Nguyên Ha Quôc Anh.



BaKa Food offre des aliments propres avec une variété de plats et de spécialités issus des provinces du Sud, des provinces de l'Est et du Sud-Ouest. -CVN/VNA