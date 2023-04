Photo: VNA

Hanoï (VNA) - A partir du 21 avril, les prix de l’essence pourraient baisser de 320 à 450 dôngs le litre, et celui des pétroles diminueraient de 100 à 400 dôngs le litre.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce et celui des Finances a révisé à la baisse des prix des carburants lors du dernier ajustement le 11 avril. Les prix sont actuellement de 23.170 dôngs le litre pour l’E5 RON 92 et 24.240 dôngs le litre pour le RON 95-III. Le diesel se vend à 20.140 dôngs le litre.

Ainsi, après deux hausses consécutives, les prix des carburants seront ajustés à la baisse.

Depuis le début de l’année, l’essence a connu dix ajustements de prix, avec six hausses, trois baisse et une fois inchangé. -VNA