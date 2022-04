Parc industriel de Yen Phong, Bac Ninh. Photo: vneconomy.vn

Hanoï (VNA) - Le Comité populaire de la province de Bac Ninh (Nord) vient d'approuver la tâche de planification de la construction à l'échelle de 1/2000 d’un parc informatique centralisé d’environ 274 hectares.



Le nombre d'employés et d'experts dans ce parc informatique serait d'environ 20.000 personnes.



Selon le Comité populaire provincial, le parc devra favoriser l’application et le développement des technologies de l’information, la création d’un centre recherche et développement des produits informatiques, la formation de personnel et le transfert de technologies dans ce secteur…



Les statistiques montrent que fin 2021, Bac Ninh comptait 16 parcs industriels approuvés par le Premier ministre d'une superficie totale de 6.398 ha, dont 10 ont été mis en service, outre des grappes industrielles. Les parcs et grappes industriels de Bac Ninh ont attiré plusieurs grandes sociétés dont Samsung, Canon, Foxconn, Nokia…-VNA