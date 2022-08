Le temple Le Van Thinh est bien restauré pour accueillir les touristes. Photo:baobacninh.com.vn



Bac Ninh (VNA) – Avec ses beaux paysages naturels ainsi que ses patrimoines culturels et ses villages d’artisanat, le district de Gia Binh de la province de Bac Ninh (Nord) possède de riches potentiels en matière d'éco-tourisme, de tourisme de villégiature et de tourisme spirituel…

Gia Binh compte actuellement 72 sites et monuments historiques et culturels dont 10 de niveau national et 62 de niveau provincial, dont la pagode Thien Thu, le temple Bao Thap, la pagode Tinh Lu...

En matière de patrimoine culturel immatériel, le district développe le « Ca Tru », une forme complexe de poésie chantée qui utilise des paroles écrites selon des formes poétiques vietnamiennes traditionnelles. En outre, il abrite un bon nombre de villages d'artisanat traditionnel bien connus tels que le village de fonderie de cuivre de Dai Bai, le village d'objets en bambou de Xuan Lai, le village de chapeaux coniques de Mon Quang...

Afin de mettre en valeur ses potentiels touristiques, Gia Binh élabore un projet de développement de l'écotourisme et du tourisme spirituel pour la période 2020-2030 pour attirer des investissements. Le projet contribuera notablement à la préservation des paysages écologiques, en particulier à la promotion de l'agriculture écologique. Il avance en effet de nombreuses solutions en matière d'aménagement, d'investissement, de développement de services, de préservation du patrimoine culturel, de protection de l'environnement, de formation de ressources humaines et d'amélioration la gestion publique... -VNA