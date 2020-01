Photo: VNA

Bac Ninh (VNA) - Le Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de la province de Bac Ninh (Nord) a inauguré le 2 janvier le portail de tourisme intelligent de la province à l’adresse http://mybacninh.vn.



Utilisant à la fois le vietnamien et l'anglais, ce portail est intégré aux médias sociaux et compatible avec des téléphones intelligents utilisant les systèmes d'exploitation Android et IOS.



Les utilisateurs pourront facilement regarder une collection de vidéos présentant des destinations, des établissements d'hébergement, des restaurants ainsi que des événements exceptionnels, des services bancaires, de soins de santé et de transports de la localité.



Le vice-directeur du Service Nguyen Van Anh a déclaré que le lancement de ce portail faisait partie du programme de Bac Ninh d’utiliser les technologies numériques, apportant ainsi des contributions importantes au développement socio-économique local, afin de faire du tourisme l'une des secteurs économiques piliers de la province.



À cette occasion, ledit Service a également annoncé une décision du Comité populaire provincial reconnaissant comme nouvelles destinations touristiques le temple de Ly Thuong Kiet (commune de Tam Giang, district de Yen Phong), le complexe des temples et pagodes de Dong Ky (bourg de Tu Son) et un complexe de tombes et temples dédiés à Cao Lo Vuong (commune Van Ninh, district de Gia Binh). -CPV/VNA