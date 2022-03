Production de haut-parleurs dans le parc industriel Vietnam-Singapour (VSIP) à Bac Ninh . Photo: VNA

Bac Ninh (VNA) - Selon le Département des investissements étrangers (ministère du Plan et de l'Investissement), au cours des deux premiers mois de 2022, la province de Bac Ninh (Nord) est en tête du pays en matière d'attraction des investissement directs étrangers (IDE) avec un capital total enregistré de plus de 1,3 milliard de dollars.

Les flux d'IDE vers Bac Ninh ont représenté 26,5% du total du pays et 7,6 fois celui de la même période l'année dernière.

Photo : VNA

Selon Nguyen Quang Thanh, directeur adjoint du service provincial du Plan et de l'Investissement, en même temps, la province de Bac Ninh a attiré 16 nouveaux projets avec un capital enregistré de plus de 33,8 millions de dollars et 22 projets augmentant leur investissement initial avec un fonds total de plus de 1,252 milliard de dollars.

À ce jour, la localité compte plus de 1.727 projets d'IDE cumulant 22,54 milliards de dollars de capitaux enregistrés. -VNA