Photo : VNA

La zone de haute technologie se concentrera sur l'application des progrès technologiques dans la production de larves de crevettes, la recherche sur les procédés de culture et la transformation des aliments de la province et de la région du delta du Mékong.Bac Lieu possède plus de 136.000 hectares de crevetticulture. Actuellement, 18 entreprises et unités investissent dans la culture super intensive de ce crustacé sur 1 500 hectares avec des technologies de pointe. En 2020, la production locale a atteint 200.000 tonnes. La province se fixe comme objectif d'atteindre 860 millions de dollars d'exportations de crevettes en 2021.- VNA