L'exploitation de la pêche de la province de Bac Lieu (Sud) s'est fortement développée ces dernières années. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La pêche de la province de Bac Lieu (Sud) s'est fortement développée ces dernières années, contribuant de manière significative à l'augmentation des revenus des pêcheurs.

Cependant, la violation de la loi dans ce domaine demeure toujours, en particulier dans le cadre de la Loi sur la pêche et l'aquaculture 2017 qui a été entrée en vigueur le 1er janvier 2019, avec de nombreux nouveaux points. La province de Bac Lieu a déterminé que l'amélioration des connaissances juridiques des pêcheurs était une tâche clé dans la prévention et la lutte contre la pêche illégale.

Selon Tran Xi Khuol, directeur adjoint du sous-département de la pêche de Bac Lieu, la violation de la loi sur la pêche et l'aquaculture a de nombreuses causes, mais l'une des principales raisons est que les pêcheurs n'ont pas compris clairement Loi sur la pêche et l'aquaculture 2017.

Bac Lieu a activement mis en œuvre de nombreuses mesures pour populariser la loi, et a en même temps sensibilisé des pêcheurs sur les nouvelles réglementations de cette loi.

À ce jour, le Comité populaire provincial de Bac Lieu a réalisé 18 activités de sensibilisation, de diffusion et d'éducation juridiques pour 1.086 armateurs et pêcheurs, outre le soutien de la construction des bateaux de pêche de grande dimension, la modernisation d'équipements et de services logistiques.

Actuellement, la province de Bac Lieu compte 1.142 bateaux de pêche enregistrés, dont 485 bateaux de pêche d'une longueur de 15 mètres ou plus. La localité compte 350 bateaux de pêche équipés de camera de surveillance, soit 72,2% du total des 485 unités.

Au cours des neuf premiers mois de 2020, la province de Bac Lieu a envoyé 13 délégations pour inspecter près de 1.200 bateaux et trois chantiers navals. Les délégations ont sanctionné 11 infractions administratives pour un montant total de plus de 50 millions de dongs.-VNA