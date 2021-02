Bac Kan (VNA) - A Bac Kan, une province montagneuse du Nord du Vietnam, les coopératives créées suite à la loi de 2012, connues sous l’appellation «coopératives d’un nouveau type», contribuent significativement au développement local.

Photo: VOV

La coopérative agricole de Tân Thành signe des contrats de fourniture de semences et d’achat des rhizomes à 300 familles résidant dans trois des districts de Bac KanCréée en 2017, la coopérative agricole de Tân Thành est spécialisée dans la fabrication de produits de santé naturels à base de curcuma longa et de zédoaire.

Se lancer dans la production de curcuma à grande échelle était une décision audacieuse car au moment de la décision, seulement quelque 30 hectares étaient cultivés. Aujourd’hui, la coopérative développe 120 hectares et ambitionne de couvrir 200 hectares à la fin de l’année 2021. Elle a signé des contrats de fourniture de semences et d’achat des rhizomes avec 300 familles résidant dans trois des districts de Bac Kan.

Nguyên Thi Hông Minh, directrice de la coopérative agricole de Tân Thành, fait savoir: “Les cultivateurs nous font confiance. Aujourd’hui, nous achetons le curcuma à 5 mille dongs le kilo et même si le prix du marché baisse, nous maintiendrons ce tarif. En revanche, si le prix du marché augmente, nous appliquerons ce nouveau tarif. Les agriculteurs sont très responsables. Ils respectent parfaitement nos recommandations en ce qui concerne le choix des variétés, les techniques culturales, la récolte et la conservation…”



Bac Kan compte 220 “coopératives d’un nouveau type” réparties dans 97 de ses 108 communes. 80% d’entre elles opèrent dans le domaine agricole et produisent 131 produits dits OCOP, “A chaque commune son produit” en français. Il s’agit d’un programme du mouvement d’instauration de la nouvelle ruralité qui vise à promouvoir et à commercialiser les produits locaux aux fins d’améliorer les revenus des habitants des zones rurales.



Dans la province de Bac Kan, les “coopératives d’un nouveau type” ont pour vocation de créer des zones de production spécialisée. Le canna est désormais cultivé à grande échelle dans le district de Na Ri, la courge verte parfumée dans le district de Ba Bê, le curcuma dans le district de Pac Nam et le gingembre dans le district de Cho Moi.

Hoang Van Chuong, un cultivateur de canna à Nà Buôc, un village du district de Na Ri, nous confie: «Je suis rassuré car j’ai signé avec la coopérative un contrat de vente. Elle nous fournit les semences, les engrais et nous forme aux diverses techniques de culture. Beaucoup de villageois participent à ce projet, je suis confiant».

La récolte de la courge verte à Ba Bê. Photo : Baobackan.org.vn

Pour soutenir le développement des coopératives, la province envisage de mettre en place des mesures facilitant leurs activités, indique Duong Van Huân, le président de l'Union des coopératives de Bac Kan. L’objectif est d’améliorer la qualité de leurs produits et d’élargir leurs débouchés.



«Auparavant, les produits de Bac Kan étaient peu connus et leurs conditionnements n’étaient pas très attrayants. La majorité des produits étaient consommés localement même s’ils étaient délicieux. C’était le cas pour les vermicelles confectionnés à partir de canna. Mais depuis 2016, la qualité des produits s’est nettement améliorée et les coopératives ont beaucoup investi dans la labellisation, le design et l'emballage de leurs produits. Bac Kan est aujourd’hui l'une des localités ayant le plus grand nombre de produits OCOP certifiés 3 étoiles ou plus».



Les nouvelles coopératives ont modifié les habitudes de production des agriculteurs et sont aujourd’hui des acteurs majeurs du progrès socioéconomique de Bac Kan, l’une des provinces montagneuses les plus déshéritées du Vietnam. -VOV/VNA