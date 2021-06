La zone touristique de Tay Yen Tu. Photo: VNA

Bac Giang (VNA) - Le Comité populaire de la province de Bac Giang (Nord) vient d'approuver le projet de développement économique nocturne pour la période 2021-2030 afin de promouvoir le développement des activités économiques nocturnes dans la région, et de faire de Bac Giang une destination dynamique et attrayante, répondant aux besoins de travail, de divertissement, de shopping et de vie nocturne des habitants et des visiteurs.

D'ici 2030, la province de Bac Giang compte former au moins un complexe de loisirs nocturne, à développer au moins trois zones avec un système de commerces, de centres commerciaux, de rues alimentaires, de restaurants et de services de restauration à grande échelle autour des parcs industriels, élaborer au moins trois circuits touristiques uniques combinant des services culinaires et culturels pour servir les touristes ayant une durée moyenne de séjour de 3 à 4 jours, développer au moins quatre produits de divertissement, de culture et d'art avec des symboles uniques de la nuit.

La province de Bac Giang établira également des rues piétonnes de nuit dans la ville de Bac Giang et le district de Viet Yen tels que: rues piétonnes dans la zone urbaine du sud de la commune de Tan Tien, le quartier nocturne du Groupe résidentiel de My Dien, du bourg de Nenh, district de Viet Yen.

La province cherchera à développer l'économie nocturne avec une variété de services de diversement, de shopping et de voyage.

Dans les zones touristiques, les grands établissements d'hébergement touristique sont invités à investir et moderniser les services tels que café, bar, pub, karaoké, massage... En outre, il faut élaborer des plans pour organiser périodiquement des événements culturels et de divertissement de nuit tels que festivals, festivals de musique, des défilés de carnaval, des festivals de lumière, des programmes musicaux rassemblant des artistes célèbres, associés à des événements culturels et historiques de la province.

La province de Bac Giang est en train d'étudier également le plan d'ouverture de marchés ou de rues gastronomiques au service des touristes, encourage les restaurants et cafés à prolonger leurs heures d'ouverture jusqu'à la nuit, compte former des rues commerçantes, des centres commerciaux pour attirer des marques renommées à Bac Giang, etc.

Afin de mettre en œuvre le projet de manière efficace, la province accorde la priorité à l'amélioration des infrastructures, à l'élaboration des politiques encourageant l'investissement et le développement de l'économie nocturne, la garantie de la sécurité, de l'ordre, de la salubrité de l'environnement, la sécurité alimentaire et la qualité des services.

La province de Bac Giang bénéficie d'une position géographique idéale, à côté de la région économique clé du nord - un centre économique important du Nord et de tout le pays. Elle a la capacité de se connecter facilement à certains sites touristiques tels que Mau Son à Lang Son, le lac Nui Coc à Thai Nguyen, les chutes de Ban Gioc à Cao Bang, Ha Long à Quang Ninh, Con Son-Kiep Bac à Hai Duong, etc.

En 2020, malgré les impacts de l'épidémie de COVID-19, le produit intérieur brut régional (GRDP) de Bac Giang a atteint plus de 13%, niveau le plus élevé du pays. Le revenu par habitant est de 2.900 dollars.

Actuellement, la province dispose de cinq parcs industriels concentrés et 35 grappes industrielles en activité. Les ouvriers travaillant dans les parcs industriels concentrés sont plus de 175.000, avec un revenu moyen de 7,5 millions de dongs par mois.

La province de Bac Giang compte 6.100 travailleurs étrangers, dont 2.500 experts. Le revenu moyen des travailleurs et experts étrangers travaillant dans la province varie entre 30 millions et 50 millions de dongs par mois. -VNA