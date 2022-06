Culture de légumes dans des maisons-serres à la coopérative de production, de commerce et de services biologiques de Bac Giang. Photo: VNA

Bac Giang (VNA) - Bac Giang se concentrera sur le développement et l'augmentation de la valeur de la production du secteur agricole dans les temps à venir, a déclaré le vice-président du Comité populaire de cette province, Le O Pich.

Bac Giang visera le développement de l'agriculture moderne et de la production de produits à grande échelle, tout en améliorant la qualité, l'efficacité et la durabilité.

Cette localité s’intéressera également à l'application des avancées scientifiques et technologiques et la transformation numérique afin d'augmenter la productivité et la qualité des produits, ainsi que d'améliorer la compétitivité des produits agricoles locaux sur le marché domestique et pour exportation.

D'ici 2025, la province visera une croissance annuelle de 3% de la valeur ajoutée des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques.

Bac Giang concentrera ses efforts sur le développement de sept produits agricoles clés, à savoir l'arbre, l’arbre fruitier, le riz, la culture maraîchères, le porc, le poulet et le poisson. La province choisira des zones de production et étendra l'échelle de production en vue de développer les marques et d'élargir les marchés pour les produits.

Chaque district de la province devra s'efforcer de développer deux à trois produits locaux en fonction de leurs avantages locaux, tels que le thé, les herbes médicinales, la chèvre, les nouilles de riz et d'autres spécialités.

Pour parvenir à ses objectifs, Bac Giang s'efforcera de renouveler les mécanismes et les politiques d’assistance à l'agriculture comme l’assistance au taux d'intérêt des crédits, le développement des produits clés et les zones de production clés.

Une plus grande attention sera accordée à la formation des agriculteurs pour qu’ils puissent appliquer des avancées scientifiques et technologiques, à l'administration des affaires, et à la promotion de la transformation numérique dans le secteur agricole.

Les investissements seront injectés dans les produits clés, visant à augmenter la valeur combinée des sept produits clés de 5% par an.

La province développera des codes QR pour faciliter la vente de produits agricoles via des plateformes commerciales en ligne, favorisera l'utilisation de la haute technologie tout au long du processus de production, de récolte, de transformation, de conservation post-récolte et de vente des produits.

Bac Giang prévoit de réformer l'organisation de la production agricole, d'investir dans les infrastructures agricoles et de renforcer les activités de promotion du commerce extérieur tant sur le marché intérieur que sur les marchés extérieurs.

Les agriculteurs bénéficieront une aide pour établir des liens avec les entreprises de transformation et un système de consommation des produits, dans le but d'introduire des produits locaux OCOP (One Commune One Product-Chaque commune-un produit) et des produits spécifiques dans les supermarchés, les chaînes de vente au détail.

La province s'efforcera de stimuler l'exportation de produits clés vers la Chine, l'Union européenne, les États-Unis, l'Australie et le Japon.

Selon le directeur du Service provincial de l'agriculture et du développement rural Duong Thanh Tung, Bac Giang a toujours été parmi les meilleurs producteurs agricoles du pays, avec des spécialités très populaires auprès des consommateurs nationaux comme étrangers, tels que litchi Luc Ngan, nouilles de riz Chu, alcool du village Van, poulet Yen The et etc.

Le secteur local de l'agrosylviculture et de la pêche a connu une croissance moyenne de 2,8% par an depuis 2016, atteignant 21.668 billions de dongs (plus de 931,72 millions de dollars) en 2021. La valeur de production moyenne d'un hectare de terres agricoles dans la province s’est chiffrée à 135 millions de dongs en 2021.

La province a créé des zones de production concentrée de produits de base allant des dizaines à des dizaines de milliers d'hectares, qui cultivent principalement des cultures clés comme le riz de haute qualité, les légumes, le litchi, l'orange et le pamplemousse. La province a également construit 304 modèles agricoles de haute technologie, principalement maraîchères et florales, d'une superficie totale de plus de 540.000 m². -VNA