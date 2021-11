Photo d'illustration: baobacgiang.com.vn

Bac Giang (VNA) - Selon le Comité populaire de la province septentrionale de Bac Giang, cette localité est en train d'accélérer la mise en œuvre de mesures pour améliorer son indice de compétitivité provinciale (ICP).

En 2021, Bac Giang s'efforce de porter son ICP à 66,33, soit une augmentation de 2,35 points par rapport à 2020 et de figurer parmi les 20 premières villes et provinces du pays en 2021 en termes d'indice de compétitivité provinciale.

Afin d'atteindre ces objectifs, d'ici la fin de l'année, la province de Bac Giang se concentrera sur l'amélioration des indicateurs tels que: la transparence; l'accès aux terres; le dynamisme et l'avant-garde de l'administration provinciale; la formation de la main-d'œuvre; les institutions juridiques et la sécurité et l'ordre.

De plus, la province continuera d'améliorer cinq indicateurs clés en 2020, qui sont les coûts d'entrée sur le marché, les coûts du temps, les coûts informels, les services de soutien aux entreprises et la concurrence égale.

Afin d'améliorer l'indicateur de transparence, la province renforce la responsabilisation des dirigeants dans la fourniture d'informations et la réponse aux pétitions des entreprises et des individus en cas de besoin.

En ce qui concerne l'indicateur d'accès aux terres, Bac Giang examinera les procédures administratives dans le domaine foncier, et raccourcira le processus et le temps de traitement des documents.

Pour améliorer l'indicateur de dynamisme et de pionnier de l'administration provinciale, Bac Giang met en évidence le rôle et la responsabilité des dirigeants de tous les niveaux, secteurs, localités et unités dans l'amélioration de l'environnement des investissements et des affaires, afin de créer une administration dynamique et conviviale.

La province renforce le lien entre l'administration et les entreprises à travers des conférences, des séminaires et des réunions afin de lever les difficultés pour les investisseurs et les entreprises.

Pour améliorer l'indicateur de formation de la main-d'œuvre, Bac Giang élaborera un plan à long terme pour attirer des ressources humaines de haute qualité. En outre, elle se concentrera sur l'amélioration de l'efficacité et de la qualité des activités de promotion de l'emploi, de formation professionnelle et d'enseignement général.

Concernant les indicateurs d'institutions juridiques et de sécurité et d'ordre, la province élabore un mécanisme favorable aux entreprises pour qu'elles exercent le droit de dénoncer et de se plaindre d'actes de corruption, de harcèlement et d'irresponsabilité des autorités compétentes.

Parallèlement, la province se concentre sur l'amélioration de la qualité des activités judiciaires et de l'exécution des jugements de toutes sortes ; sur le renforcement de l'assurance de la sécurité et de l'ordre dans la localité ; et sur l'amélioration de l'efficacité de la protection des actifs des entreprises.

Selon l'enquête PCI 2020, menée par la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI) avec le soutien de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), l'ICP de la province de Bac Giang en 2020 a atteint 63,98 points, en baisse de 0,49 point par rapport à 2019. Malgré cette baisse, Bac Giang s'est classée 27e sur les 63 provinces et ville en termes d'indice de compétitivité provinciale, en hausse de 13 places par rapport à l'année précédente. De plus, l'ICP en 2020 de la province n'est supérieur que de 0,44 point au score médian national.

Avec l'orientation de se concentrer sur le développement de l'industrie et des services, les huit provinces de la Région capitale à l'exception de Hanoï (que sont Bac Ninh, Thai Nguyen, Vinh Phuc, Hai Duong, Hung Yen, Ha Nam, Phu Tho et Hoa Binh) sont identifiées comme les principaux concurrents de Bac Giang dans l'attraction des investissements dans l'industrie et les services. -VNA