Photo: VNA

Bac Giang (VNA) – Le Comité populaire de la province de Bac Giang (Nord) a promulgué le projet de promotion de la coopération internationale au niveau provincial avec des localités étrangères pour la période 2021-2025.



D’ici 2025, la province prévoit de nouer une coopération avec deux ou trois localités étrangères et de renforcer la connexion avec la communauté vietnamienne à l’étranger.



Bac Giang cherche également à améliorer sa proactivité et sa créativité dans la direction et l’administration des affaires étrangères et la mobilisation des ressources étrangères au service de son développement socio-économique.



En plus de tirer parti des liens avec les partenaires traditionnels, principalement en Asie du Nord-Est et du Sud-Est, Bac Giang cherche à resserrer ses liens avec les localités, organisations et entreprises venues des Amériques, d’Europe et du Moyen-Orient, avec comme secteurs privilégiés l’industrie, le commerce, les technologies avancées, l’agriculture, la conservation et l’écoulement des produits agricoles.



Le président du Comité populaire de la province de Bac Giang, Lê Anh Duong, et le gouverneur de la province lao de Xaysomboun, Khamliang Outhakaysone, ont signé un accord de coopération.



Selon le directeur du Département provincial des affaires étrangères, Ngô Biên Cuong, Bac Giang a l’intention de construire d’ici 2030 une vingtaine de zones industrielles et urbaines couvrant une superficie totale de près de 6.000 ha et 51 clusters industriels sur plus de 2.000 ha.

Le président du Comité populaire de la province de Bac Giang, Lê Anh Duong, et le gouverneur de la province lao de Xaysomboun, Khamliang Outhakaysone, ont signé un accord de coopération. Photo de VNA

Au cours du premier semestre, Bac Giang a mené diverses activités diplomatiques, notamment des visites de travail à Singapour et aux États-Unis, l’organisation de séminaires internationaux et l’accueil d’événements sportifs régionaux.



Située dans la région Nord-Est, Bac Giang est adjacente à la capitale Hanoï et aux provinces de Bac Ninh, Hai Duong, Lang Son, Quang Ninh et Thai Nguyên, ainsi qu’au Triangle de développement économique Hanoi - Hai Phong - Quang Ninh.



La province se concentre cette année sur la planification, l’attraction des investissements et soutiendra le fort développement des secteurs du commerce et des services.



A cette fin, elle met en œuvre une série de mesures, notamment la mise en œuvre de la planification provinciale pour la période 2021-2030, avec vision jusqu’en 2050 ; l’accélération du processus de restructuration du secteur agricole vers une production à grande échelle et de haute technologie ; l’accueil des grandes entreprises investissant dans l’agriculture et les zones rurales ; la mobilisation des ressources d’investissement pour construire des routes ; la mise en œuvre des grands projets du plan d’investissement public à moyen terme pour la période 2021-2025.



Les autorités locales doivent aussi réaliser des percées stratégiques dans l’amélioration des institutions, des mécanismes et des politiques ; l’investissement dans le développement des infrastructures et l’amélioration de la qualité des ressources humaines ; la promotion de la réforme administrative, l’amélioration de l’environnement d’investissement, le considérant comme une tâche centrale, régulière, immédiate et à long terme.



La province vise une croissance annuelle du secteur des services de 10-11% pour la période 2021-2030. En 2022, elle met l’accent sur le soutien et le développement de services potentiels et avantageux pour répondre aux exigences de développement de l’économie de marché.



Elle accélère la construction des ports de Tân Tiên et Dông Son et d’une zone dédiée aux services au sein du Centre international de la logistique de la ville de Bac Giang.



Bac Giang prévoit d’attirer les investissements dans les services logistiques, les transports, la conservation des produits, l’entretien et la réparation de machines et d’équipements...



Elle développera en outre un réseau de banques et d’établissements de crédit, augmentant les contributions de ces secteurs à la croissance économique locale. Parallèlement, la province accélérera le développement des services touristiques.



D’ici à 2030, elle compte étendre les espaces pour l’écotourisme, la culture, les sports et le divertissement pour une meilleure valorisation de ses sites touristiques, culturels et historiques, au bénéfice des visiteurs de la province, de la capitale et des environs.



Elle se concentrera sur la planification, l’attraction de l’investissement et la construction de la zone touristique de Tây Yên Tu et des complexes écotouristiques de Luc Ngan et Nham Biên. –VNA