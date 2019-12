Bac Giang (VNA) – Le Comité populaire de la province de Bac Giang (Nord) a organisé en novembre un séminaire sur la production et la transformation du poulet de Yen The - une spécialité locale.

Les participants ont discuté des orientations de la production locale pour les prochaines années ainsi que des mesures propres à améliorer la qualité du poulet Yen The et à promouvoir l'agrotourisme.

Le secrétaire du Comité local du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Comité populaire de Yen The, Vu Tri Hai, a affirmé que ce poulet était un produit alimentaire important de son district.

Selon lui, le district de Yen The recense entre 4 et 4,5 millions de poulets dans les communes de Tien Thang, Canh Nau, Tam Tien et Dong Vuong.

Chaque année, le district de Yen The vend plus de 14 millions de poulets. L’élevage apporte des revenus stables aux éleveurs locaux.

En 2011, le poulet de Yen The a été inscrit par le Département de la propriété intellectuelle, relevant du ministère vietnamien des Sciences et Technologies, au registre des marques exclusives. Il s’agit du premier produit d’élevage protégé par la loi sur la propriété intellectuelle du Vietnam.

Le poulet de Yen The s’est vu attribuer de nombreux prix prestigieux dont la Coupe des meilleurs produits alimentaires de l’Asie du Sud-Est (Asean Bestfood) en 2013.

Actuellement, la marque "poulet de Yen The" est protégée dans trois pays étrangers que sont le Laos, la Chine et Singapour.

Duong Van Thai, vice-président du Comité populaire de la province de Bac Giang, a indiqué que la marque "poulet de Yen The" maintenait un prix stable et avait de bons débouchés mais qu’elle devait encore faire face à de nombreux défis en termes de production, de promotion et de consommation.

« La province de Bac Giang souhaite recevoir plus d’opinions d'experts, de scientifiques et de gestionnaires, pour qu’elle puisse définir des orientations et élaborer des plans de développement appropriés et efficaces, contribuant à l’augmentation de la valeur ajoutée des produits agricoles locaux », a-t-il ajouté.

Selon le directeur du Service provincial de l'Industrie et du Commerce, Tran Quang Tan, il est encore difficile d'identifier la marque "poulet de Yen The" sur le marché national.

Le manque de coopératives de production et les faibles liens entre les agriculteurs, les coopératives, les entreprises, entraînent l’instabilité des prix, a-t-il souligné.

Pour stimuler la consommation de ce produit, Bac Giang cible à la fois les marchés intérieur et étrangers. Dans l’immédiat, la province accorde sa priorité à la consommation sur le marché national, en particulier Hanoï et les autres grandes villes. Pour les marchés à l’export, Bac Giang compte chercher à exporter du poulet de Yen The vers des marchés de l'ASEAN et en Chine dans un avenir proche. Les autorités locales envisagent également de continuer à améliorer la qualité de la viande en vue d’accéder à des marchés plus exigents tels que le Japon et l'Europe.

De nombreux participants ont déclaré que Bac Giang devrait créer une chaîne d’élevage complète pour répondre à des normes en matière de traçabilité, d’hygiène alimentaire, ainsi que de garantir la qualité et la stabilité des prix de son produit, si elle voulait accéder à des marchés exigeants.

Ils ont en outre souligné que Bac Giang devrait prêter attention à l’édification de coopératives, promouvoir l'application des technologies dans l’élevage, la transformation, la commercialisation, l’instauration et la protection du label dans l’ASEAN, en Chine, au Japon, dans l'Union européenne (UE) ainsi que chercher de nouveaux débouchés.

Outre le poulet de Yen The, la province de Bac Giang est également connue pour les oranges de Bô Ha et le ginseng de Yen The. -VNA