Tay Yen Tu, un grand site de tourisme spirituel et d’écotourisme dans la province de Bac Giang. Photo : bacgiang.gov



Bac Giang (VNA) - Selon le directeur du Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de Bac Giang, Tran Minh Ha, dans les temps à venir, cette province septentrionale continuera à chercher à mobiliser des moyens et à mieux exploiter ses potentiels, atouts et avantages afin d’assurer le développement durable du tourisme tout en répondant de manière proactive au COVID-19.

En effet, la province s'efforce actuellement de faire progresser la proportion du tourisme dans l’économie locale afin d’en faire un secteur économique important.

A l’heure actuelle, le Comité provincial de direction du développement du tourisme s’emploie à soutenir activement les investisseurs, en particulier dans le dégagement des terrains au service de la mise en œuvre des projets de développement touristique approuvés par le Comité populaire provincial. Parallèlement, il continue de présenter des propositions aux autorités provinciales pour attirer des investissements dans le développement touristique au cours de la période 2021-2025.

De son côté, le Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme travaille avec les autres organes compétents pour améliorer la qualité et l'efficacité de la gestion publique du tourisme, en se concentrant sur la gestion des activités des entreprises spécialisées dans les services de voyage. De plus, le Service accélère la promulgation des règlements d’activités des zones et attractions touristiques.

Selon Tran Minh Ha, sa province mettra en place des mécanismes et prendra des politiques et mesures appropriées pour créer des conditions favorables aux investisseurs, notamment les grandes entreprises, les encourageant ainsi à investir dans les zones et les sites touristiques potentiels afin d’y développer des infrastructures et des services.

Le directeur du Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme indique que les autorités locales accélèrent la planification des zones et sites touristiques prometteurs pour faciliter la gestion et l’attraction des investissements, et qu’elles investissent dans la modernisation des réseaux de transports pour un accès facile aux sites locaux mais aussi à ceux des provinces voisines…

Depuis 2016, la province de Bac Giang a accueilli environ 7,7 millions de touristes, ce qui a permis de générer un chiffre d’affaires de plus de 4.000 milliards de dôngs.

A l’heure actuelle, Bac Giang développe progressivement de manière assez efficace divers types de tourisme adaptés à ses potentiels et atouts : tourisme culturel, tourisme historique, tourisme religieux, écotourisme, tourisme communautaire…

Le Comité populaire provincial a approuvé six grands projets de développement touristique, d’un investissement total de plus de 2.545 milliards de dongs.

A ce jour, la province a achevé la première phase de la zone de tourisme spirituel et d’écotourisme de Tay Yen Tu, ainsi que celle du site historique de commémoration de l’Insurrection de Yen The (1884-1913) contre la domination française. Des travaux concernant la monastère zen Truc Lam Phuong Hoang, la conservation et la présentation des tablettes en bois de la pagode de Vinh Nghiem, ont également été achevés.

La conservation et la promotion des valeurs culturelles matérielles et immatérielles continuent d’être promues, avec l’organisation de festivals de musiques folkloriques de « Quan ho » et de « Chau van », ainsi que de cours d’enseignement de chants traditionnels…

Bac Giang est située à 50 km au nord de la capitale. Géographiquement, la province compte de nombreuses collines, mais aussi des zones moyennes et des plaines fertiles. Outre les montagnes et forêts, elle possède un réseau de rivières et de ruisseaux, notamment le ruisseau Mo qui est un beau paysage avec des reliques culturelles attrayantes.

Commune de Thanh Hai, district de Luc Ngan, Bac Giang, où se trouvent de nombreuses belles maisons-jardin. Photo : VNA



À Bac Giang, il existe en outre des zones de culture de litchis qui ont non seulement une valeur économique élevée, mais attirent également de nombreux touristes. Les propriétaires y combinent développement économique et écotourisme. -VNA