Photo : VNA

Bac Giang (VNA) - La province de Bac Giang (Nord) en collaboration avec les ministères de l'Industrie et du Commerce; de l'Agriculture et du Développement rural, les villes et provinces a organisé le 25 mai une conférence en ligne pour promouvoir la consommation du litchi à près de 80 points dans et hors du pays.

Il s'agit d'une bonne occasion permettant aux entreprises et commerçants nationaux et étrangers de se rencontrer, d'échanger, de rechercher des partenaires, de signer des contrats de consommation de litchi et de produits transformés à partir de litchi en 2022.

Jose Mestre, directeur des achats de Go/Big C Vietnam de Central Retail Group au Vietnam. Photo : VNA

S'exprimant lors de la conférence, le vice-président du Comité populaire de Bac Giang, Phan The Tuan, a déclaré que la qualité du litchi de Bac Giang cette année est la plus élevée jamais vue. En plus, cette année, la production de litchi de Bac Giang est estimée à 180.000 tonnes dont 60% (108.000 tonnes) pour la consommation domestique et le reste pour l’exportation.

Pour l’heure, dès le début de la saison, le litchi de Bac Giang est consommé dans le système de distribution au détail des grands supermarchés tels que : MM Mega Market, GO !, Co.opmart... ; des marchés de gros de fruits à Hanoï, Ho Chi Minh- Ville, Dong Nai... Parallèlement, Bac Giang élargit la consommation de ce fruit dans les provinces du Centre, du Tây Nguyên (Hauts Plateaux du Centre) et dans tout le pays.

Pour les exportations, en dehors de la Chine, un marché traditionnel, Bac Giang continue d'expédier ce fruit vers les États-Unis, l'UE, le Japon, la République de Corée, l'Australie, la Malaisie, les Émirats arabes unis, Singapour et élargira vers le Moyen-Orient, la Thaïlande et le Canada...

A l'issue de la conférence, a eu lieu la cérémonie de signature du protocole d'accord sur la coopération dans la consommation du litchi Bac Giang en 2022 sur les plateformes de l'e-commerce et les plateformes en ligne.-VNA