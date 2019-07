Photo : internet

Bac Giang (VNA) – La province de Bac Giang (Nord) recense près 9.000 entreprises dont près de 400 entreprises d'investissements directs étrangers (IDE).

Le président du Comité populaire provincial Nguyen Van Linh a demandé à l’Association d’entreprises de Bac Giang de mobiliser les entreprises d’IDE à rejoindre cette association pour saisir et régler à temps des propositions de ce bloc d’entreprises, en créant un lien étroit entre les entreprises locales et celles d'IDE.

Selon le directeur du Service provincial du Plan et de l’Investissement, Trinh Huu Thang, d’ici la fin d’année, Bac Giang se concentre à dialoguer régulièrement avec les entreprises pour régler leurs difficultés et entraves dans les affaires et la production.

Bac Giang maintient des dialogues avec les entreprises via le programme « Café avec les hommes d’affaires ». Lors de ce récent dialogue du 3e trimestre, le président du Comité populaire provincial Nguyen Van Linh a affirmé que les autorités provinciales favorisaient toujours les affaires des entreprises en réglant toutes leurs difficultés.

En plus, les entreprises doivent activement étudier et bien comprendre des règlements de la loi pour mènent leurs activités conformément à la loi. -VNA