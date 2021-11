Bac Giang (VNA) - Le Service des Sciences et des Technologies de la province de Bac Giang (Nord) a récemment inauguré une plateforme virtuelle de commerce de technologies et équipements à l’adresse http://www.batex.vn.

Le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Tran Van Tung, et les autorités provinciales ont assisté à la cérémonie d'inauguration tenue au Centre d’application des sciences et technologies de Bac Giang.

La plateforme virtuelle de commerce de technologies et équipements de Bac Giang est un outil permettant à ses membres de présenter, vendre, acheter et promouvoir le commerce de produits technologiques.

Il s'agit également d'une base de données sur nombre de technologies et équipements. Avec son mode de fonctionnement, il soutient la formation de partenariats dans le secteur des technologies, favorise les liens entre les travaux de recherche, l'application des sciences et technologies, et la commercialisation des produits scientifiques et technologiques. Il contribue en outre à former un climat favorable au processus de transfert technologique et d'innovation, et à l’amélioration de la productivité et de la compétitivité des entreprises.

La plateforme virtuelle a été conçue selon le modèle de plateforme de commerce Business-to-Business (B2B). Elle est munie d’infrastructures assez complètes en matière de techniques, de sécurité de l'information et des systèmes. Elle comprend des modules : offres d'achat et de vente, fournisseurs, recherche, inscription, actualités, événements à venir, experts, gestion des transactions, avis, gestion du stand et du système, produits consultés, publicité… Elle est également dotée de logiciels au service de la gestion des transactions et du soutien en ligne aux utilisateurs.

Le directeur du Service provincial des Sciences et des Technologies, Nguyen Thanh Binh, a déclaré que cette plateforme virtuelle contribuerait à promouvoir l'application des technologies de l'information dans la commercialisation de produits scientifiques et technologiques, des résultats de travaux de recherche scientifique et technologique, la rendant plus efficace, pratique, rapide et rentable.

Nguyen Thanh Binh a exprimé son espoir que la plateforme sera un outil utile pour les entreprises et créera des conditions favorables pour développer les coopérations dans la promotion et le développement du marché des technologies entre la province de Bac Giang et d'autres localités.

Elle aidera également les agences, unités, entreprises et particuliers dans la recherche, les investissements et le transfert de technologies et d'équipements pour moderniser leurs technologies et améliorer ainsi leur compétitivité, a-t-il indiqué.

En outre, les unités et les entreprises participant à la plateforme pourront économiser des coûts et du temps sur les activités de publicité, de marketing, de voyage et de communication, augmenter ainsi les bénéfices, a ajouté Nguyen Thanh Binh.

Bac Giang a récemment investi dans la recherche et l'application des avancées scientifiques et technologiques au service du développement socio-économique de la province.

Elle a également concentré ses ressources sur l'investissement dans l'application et le transfert de technologies clés telles que la biotechnologie, les technologies de l'information (TI) et les nouveaux matériaux.

Le Service provincial des Sciences et des Technologies se coordonnera avec les instituts de recherche, d'autres entités et localités pour présenter les nouvelles technologies aux entreprises, aux coopératives et aux individus.

Parallèlement, le Service de l'Agriculture et du Développement rural de Bac Giang favorisera l'application de la biotechnologie et des technologies de l'information dans la sélection, la création et la production agroforestières, afin de restaurer et de conserver les ressources génétiques des variétés végétales et des races animales locales.

Au cours de la période 2016-2020, le Comité populaire provincial a signé un programme de coordination des activités connexes avec le ministère des Sciences et des Technologie et les académies vietnamiennes des sciences et technologies, des sciences sociales et de l'agriculture.

Au total, 32 tâches ont été déployées dans ce secteur, qui ont eu un impact positif sur la restructuration économique, formant progressivement un marché technologique et générant une dynamique pour l'application rapide des avancées scientifiques, contribuant ainsi à promouvoir le développement socio-économique de Bac Giang.-VNA