Des visiteurs au champs de fleurs Rose Garden, ville de Bac Giang. Photo : http://baobacgiang.com.vn/

Bac Giang (VNA) – La pandémie de COVID-19 a commencé à être maîtrisée, les activités touristiques dans la province de Bac Giang (Nord) se redressent progressivement et connaissent des signes positifs.

Au parcours de golf de Yen Dung, ces derniers jours, le nombre de visiteurs commence à augmenter. Selon Truong Chi Kien, directeur exécutif de ce parcours de golf, ce lieu a dû temporairement cesser d'accueillir des golfeurs pendant quelques mois pour la prévention du COVID-19. Depuis plus d’un mois, des activités touristiques et sportives sont rouvertes. En moyenne, ce terrain de golf accueille environ 150 personnes par jour, et le nombre de visiteurs le samedi et le dimanche en est le double.

En plus des étrangers (Sud-coréens, Japonais, Chinois) qui travaillent dans les parcs industriels de la province de Bac Giang, il y a de nombreux golfeurs en provenance de Hanoï, Thai Nguyen et Bac Ninh. Toutes ces personnes remplissent toutes les conditions requises sur la prévention et le contrôle de la pandémie de COVID-19 et respectent les règlements sanitaires en vigueur lors de leur séjour. Plus de 300 employés travaillant sur le terrain de golf (principalement des locaux) ont repris le travail avec un revenu mensuel de 8 à 10 millions de dongs/personne en fonction de leur poste.

Selon le Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, à côté du tourisme, de nombreuses autres activités socio-économiques de Bac Giang sont progressivement reprises.

Pour entrer dans la province, les touristes doivent avoir été doublement vaccinés contre le COVID-19, avec la dernière injection effectuée au moins 14 jours et pas plus de 12 mois avant leur arrivée à Bac Giang. Ils doivent également fournir un résultat de test négatif au SARS-CoV-2 dans les 72 heures avant leur arrivée à Bac Giang.

Tous les sites touristiques locaux sont obligés de suivre sérieusement les réglementations sur la prévention et le contrôle de la pandémie, dont le message dit « 5K » du ministère de la Santé – « Khau trang (masque facial), Khu khuan (désinfection), Khoang cach (distance), Khong tu tap (pas de rassemblement) et Khai bao y te (déclaration de l’état de santé) ».

Auparavant, Bac Giang avait enlevé son ordre de fermeture temporaire sur les entreprises, les restaurants, certains établissements d'enseignement et les installations de services de spa et de massage. Les autorités ont également autorisé la reprise d’activités sportives.

Pendant plus d'un mois, la province n'a signalé aucun nouveau cas de transmission locale du COVID-19.

Bac Giang accélère sa campagne de vaccination, avec 609.220 doses de vaccins administrées à ce jour, couvrant 32,6% de la population locale.

Depuis 2016, Bac Giang a accueilli environ 7,7 millions d’arrivées touristiques et son secteur touristique a connu un chiffre d’affaires de plus de 4.000 milliards de dongs (près de 173,9 millions de dollars).

Cette localité développe trois types de tourisme basés sur ses potentiels et avantages : tourisme culturel – spirituel ; tourisme historique – culturel ; écotourisme.

Le Comité populaire provincial a donné son approbation de principe à six grands projets touristiques d’un montant total de plus de 2,54 billions de dongs.

Jusqu'à présent, la première phase du complexe de tourisme spirituel et d’écotourisme de Tay Yen Tu; la première phase du projet de préservation, de restauration et de mise en valeur du site historique de l’insurrection de Yen The en tant que site historique national spécial ; le monastère zen Truc Lam Phuong Hoang ; et le centre de préservation et de présentation des gravures sur bois de la pagode Vinh Nghiem, ont été achevés.

Parallèlement, Bac Giang continue à intensifier la préservation et la promotion des valeurs culturelles matérielles et immatérielles locales.

La province compte également faciliter le développement de 18 sites de tourisme communautaire au cours de la période 2020-2025, selon le Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Ces efforts visent à conserver et à renforcer les valeurs culturelles locales et à profiter des potentiels du tourisme et des paysages locaux, ainsi qu'à améliorer les conditions de vie de la population locale, à réduire la pauvreté, à créer des emplois et à attirer plus de touristes.

Des marques de tourisme communautaire sont développées pour le village de Ven dans le district de Yen The et le village de Na O dans le district de Son Dong. La marque touristique de Tay Yen Tu, elle, a pris forme, contribuant ainsi à promouvoir les valeurs de la culture locale et de la secte bouddhiste Zen Truc Lam Yen Tu aux visiteurs nationaux et étrangers.

D’ici 2025, Bac Giang fixe l’objectif d'accueillir chaque année au moins 1 million de visiteurs dont 10.000 étrangers à ses sites de tourisme communautaire et ses vergers.- VNA