Le district de Luc Ngan dans la province de Bac Giang est la capitale du litchi. Photo: VNA

Bac Giang (VNA) - Luc Ngan dans la province de Bac Giang se concentre dans l’amélioration de la qualité et de la productivité de ses vergers pour faire de ce district l’un des plus grands vergers du pays, a déclaré Nguyen Viet Oanh, secrétaire du comité local du Parti.

Le district cherche également à augmenter sa superficie de litchis et à diversifier d’autres variétés d’arbres fruitiers cultivés sur son sol comme orangers, pamplemoussier, goyaviers...

Les autorités locales collaborent avec des services et secteurs locaux pour édifier, planifier et définir les orientations de développement des grands vergers. Elles mettent en œuvre des plans de développement du réseau de transport, du système d'irrigation, de marchés de fruits, de zones urbaines, d’établissements de transformation de fruits, de mécanisme de soutien pour attirer les investissements d'entreprises et coopératives.

Elles aident les agriculteurs locaux à accéder à des fonds pour multiplier la superficie de vergers de litchis, d’orangers et de pamplemoussiers répondant aux normes VietGAP et GlobalGAP, entre autres.

Elles les sensibilisent à l’utilisation des engrais et pesticides biologiques et au développement des vergers associé à la protection de l’environnement.

Elles les encouragent à améliorer la valeur ajoutée et à promouvoir le développement durable de leurs produits.

Le district de Luc Ngan accélère le transfert de technologies, l’application des progrès scientifiques et technologiques dans la production et le développement des variétés d’arbres fruitiers afin de mieux répondre au changement climatique et aux conditions pédoclimatiques locales.

Récolte d'oranges dans la commune de Tan Moc, district de Luc Ngan. Photo: VNA

La province se concentre également dans le développement des établissements de transformation de fruits, à l’édification de marques, à l’édification de modèles de tourisme écologique dans les vergers…

Le district de Luc Ngan est connu comme la capitale du litchi - un fruit sucré, aromatique et nutritif. C’est aussi une terre de culture de nombreuses autres variétés de fruits à haute valeur. Le litchi « thieu » de Luc Ngan bénéficie la protection des indications géographiques au Japon.

Le district recense actuellement environ 28.000 hectares d’arbres fruitiers dont près de 15.300 hectares de litchi « thieu » pour une production annuelle de 90.000 à 130.000 tonnes. La filière fruiticole locale réalise un chiffre d’affaires annuel des trillions de dongs. Le revenu annuel par habitant en 2020 était estimé à 95 millions de dongs (environ 413 dollars). La valeur de récolte par hectare de terre agricole est de 113 millions de dongs. -VNA