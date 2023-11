Développer une transformation moderne, efficace et durable des produits agricoles, répondre aux besoins et aux réglementations du marché de consommation et valoriser les produits agricoles sont les objectifs que la province de Bac Giang vise à atteindre. Photo : baobacgiang.vn

Bac Giang (VNA) - Dans les temps à venir, la province de Bac Giang (Nord) accordera une attention particulière au développement des labels, à l'amélioration de la compétitivité et de la valeur de ses produits agricoles clés et ses produits OCOP (chaque commune un produit), a déclaré Duong Thanh Tung, directeur du service provincial de l'Agriculture et du Développement rural.



Bac Giang accélère la promotion du commerce et l’application du commerce électronique pour favoriser la commercialisation des produits sur les marchés nationaux et étrangers, et soutient les coopératives et entreprises dans l’élargissement des marchés de consommation des produits. En outre, la province aide également les agriculteurs à se connecter aux entreprises de transformation et aux réseau de distribution, formant progressivement un réseau de production et une chaîne d'approvisionnement reliant la production, la transformation, la distribution et l'achat et vente des produits agricoles propres aux supermarchés à l'intérieur et à l'extérieur de la province.



Selon Duong Thanh Tung, d'ici 2030, Bac Giang promouvra la mise en œuvre du programme OCOP, en prêtant attention au développement du tourisme communautaire associé aux sites historiques et culturels locaux et aux villages de métiers traditionnels.



De même, la province renforcera l'application du numérique dans la gestion et le commerce de produits pour promouvoir progressivement ses produits OCOP sur le marché intérieur et au service de l'exportation.



Bac Giang s'efforcera de développer annuellement au moins 25 à 30 produits répondant aux normes OCOP de trois étoiles ou plus. D'ici 2030, cette localité comptera plus de 350 produits OCOP (se classant dans le top 5 national), dont cinq produits de 5 étoiles ; plus de 130 de 4 étoiles.





Transformation du litchi à la Coopérative de production et de commercialisation de Hong Giang, au district de Luc Ngan. Photo : Le Service de l’Industrie et du Commerce

Récemment, le secteur de l'agriculture et du développement rural de Bac Giang s'est activement coordonné avec le service provincial de l'Industrie et du Commerce et celui des Sciences et des Technologies pour construire et développer des labels des produits agricoles clés de la province.



Le Service provincial de l'Agriculture et du Développement rural de Bac Giang a activement soutenu les producteurs dans la promotion du commerce et la recherche des débouchés pour des produits agricoles de qualité via l’accélération des activités de transformation numérique, la facilité de l'accès aux canaux de commerce électronique pour accroître la compétitivité des produits agricoles.



A ce jour, Bac Giang compte 52 produits phares et typiques : 8 produits phares (litchi, oranges, pamplemousse, riz de qualité, légumes, cacahuètes, poisson, poulet, porc) ; 14 produits typiques et 30 produits potentiels. Parmi ceux-ci, 40 ont été enregistrés pour une protection. Certains produits ont été même protégés à l'étranger tels que "les nouilles Chu", "les nouilles Ke", "litchi Luc Ngan" au Japon, en République de Corée, en Thaïlande en termes d'indication géographique ; "le poulet Yen The" à Singapour, en Chine et au Laos ; le "litchi Luc Ngan" aux États-Unis, en Australie et à Singapour.



Les produits agricoles et les produits OCOP de Bac Giang sont écoulés dans de nombreuses villes et provinces du pays. Le litchi Luc Ngan, les nouilles Chu, les légumes et les fruits en conserve... sont non seulement consommés largement au Vietnam mais également exportés vers un certain nombre de pays tels que les États-Unis, la Chine, la France et certains pays de l'ASEAN... –VNA