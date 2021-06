Bac Giang (VNA) – Bac Giang est l’une des provinces septentrionales à vouloir développer un modèle de tourisme agricole en lien avec les produits OCOP, qui font la renommée des producteurs locaux.

Touristes visitant Luc Ngan en saison des oranges et des pamplemousses en 2019. Photo : dulichbacgiang.gov.vn



"À chaque commune son produit" (OCOP, pour One Commune One Product) est un programme intégré à la politique de la nouvelle ruralité. Il permet de promouvoir les produits du terroir et, ce faisant, d’améliorer le niveau de vie de la population et de développer l’économie locale. À ce jour, Bac Giang compte 95 produits répondant aux normes du programme OCOP, répartis en six catégories : aliments, boissons, phytothérapie, tissus- habillement, décoration et tourisme. Parmi eux, 24 ont obtenu 4 étoiles et 71 ont été notés 3 étoiles, le nombre d’étoiles (5 au maximum) étant un gage de qualité pour les consommateurs.



Actuellement, la province a soumis trois produits pour obtenir la note maximale de 5 étoiles. Ce sont le litchi du district de Luc Ngan, les nouilles de riz Chu et le poulet du district de Yên Thê.



Une offre étendue de produits de qualité



Le programme OCOP est réalisé depuis trois ans dans toutes les localités de Bac Giang. Plusieurs districts comme Luc Ngan, Yên Thê, Luc Nam, Viêt Yên et la ville de Bac Giang ayant su très vite saisir l’opportunité ont signé des contrats avec différentes entreprises pour faire en sorte que les produits en question figurent en bonne place dans les étals des supermarchés, aussi bien au Vietnam qu’à l’étranger.



Parmi les produits mis en valeur par le programme, on peut citer : le jus de litchi sucré de la Société par actions Vifoco (ville de Bac Giang) ; le litchi et le maïs doux en conserve, et le jus d’orange de la Société par actions Toàn Câu ; les nouilles de riz Chu (district de Luc Ngan) ; le thé aux fleurs jaunes de la Coopérative de production de plantes médicinales Luu Chanh (Luc Nam) ; le thé vert Ban Ven de la coopérative Thân Truong (Yên Thê) ; le miel sauvage Tây Yên Tu de la Coopérative de services agricoles de Thao Môc Linh (Son Dông).

Selon le chef du Bureau de gestion du tourisme du Département provincial de la culture, des sports et du tourisme, Nguyên Van Ngoc, les produits OCOP ont offert aux visiteurs de plus d’options lorsqu’ils veulent acheter des spécialités de Bac Giang pour leurs proches.



Promouvoir le tourisme rural



Actuellement, ledit Service a proposé de présenter tous les produits OCOP locaux sur des kiosques à proximité ou sur les sites touristiques de la province. Parallèlement à cette promotion des produits, la province a lançé des circuits touristiques qui leur sont associés. On peut par exemple visiter des jardins fruitiers pendant la saison des oranges ou des pomelos, ou des sites de production de nouilles de riz.

Duong Thanh Tùng, directeur du Département provincial de l’agriculture et du développement rural, est très satisfait de l’impact du programme OCOP. "Ce programme a contribué à améliorer la qualité des produits, ainsi qu’à encourager la créativité des agriculteurs", indique-t-il. Il souligne également que son service travaille en coordination avec plusieurs organismes compétents pour promouvoir un tourisme rural de qualité à Bac Giang.

Les coopératives, destinations touristiques

Parmi les nombreuses localités actives dans la promotion de ses produits et le développement du tourisme rural, Luc Ngan se montre très dynamique. En effet, ces dernières années, ce district a aménagé ses zones de culture fruitière pour accueillir des touristes cherchant à connaître les phases du processus de fabrication.



Les autorités travaillent sur ce projet en étroite collaboration avec les coopératives agricoles qui sont devenues des lieux attrayants pour les visiteurs. Par exemple, il est tout à fait possible de visiter aujourd’hui la coopérative de production agricole Hông Xuân dans le village de Kep, commune de Hông Giang. Cette coopérative, une des plus performantes de Luc Ngan, fabrique des produits transformés à base de litchis.

Pham Van Dung, représentant de la coopérative, explique qu’aujourd’hui sa surface cultivée suit des normes biologiques strictes, ce qui lui permet d’attirer un nombre grandissant de consommateurs en recherche de produits "propres" mais aussi de s’ouvrir plus facilement aux marchés étrangers.

Il semble que les conditions soient fin prêtes pour que Bac Giang mette en œuvre officiellement son projet de développement du tourisme rural en lien avec les produits de terroir OCOP. Dans cette optique, le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme coopèrera étroitement avec le Centre de promotion et d’information du tourisme de Bac Giang, l’Association du tourisme de la province, le Centre provincial de la promotion industrielle et commerciale, les bureaux culturels de quatre districts de Yên Thê, Luc Lam, Luc Ngan et Son Dông. – CVN/VNA