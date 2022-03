Photo d'illustration: bacgiang.gov.vn



Hanoï (VNA) - Le Comité populaire de la province de Bac Giang (Nord) vient de remettre des certificats d’investissement aux projets des zones industrielles de Yen Lu et Tan Hung, d’un capital total de près de 4.000 milliards de dongs.



La société par actions de l’immobilier Capella investira plus de 2.691 milliards de dongs dans la construction des infrastructures de la zone industrielle de Yen Lu. Située dans la commune de Yen Lu, district de Yen Dung, elle s’étendra sur 377 hectares. Selon le plan prévu, en novembre 2022, elle devrait commencer à attirer des investisseurs secondaires. Une fois que le taux d’occupation atteindra 100%, elle devrait employer 42.000 personnes.



La société par actions Lideco 1, elle, investira près de 1.200 milliards de dongs dans la construction des infrastructures de la zone industrielle de Tan Hung qui couvrira 105,3 hectares dans les communes de Tan Hung et Xuong Lam, district de Lang Giang. En février 2023, elle devrait commencer à attirer des investisseurs secondaires. Une fois que son taux d’occupation atteindra 100%, environ 30.000 personnes y travailleront.



Lors de la cérémonie de remise des certificats d’investissement, le président du Comité populaire provincial de Bac Giang, Le Anh Duong, a affirmé qu’il s’agissait de deux projets importants pour le développement des zones industrielles de Bac Giang. Selon lui, ces projets, qui témoignent de l’attention accordée par nombre d’investisseurs à Bac Giang, contribueront à accélérer le développement industriel dans la province.

Une cérémonie de remise de certificats d'investissement à Bac Giang. Photo: VNA



Le président du Comité populaire de Bac Giang a également affirmé que les sociétés Capella et Lideco 1 étaient des investisseurs riches en expériences et dotées de bonnes capacités dans la construction et les affaires concernant les infrastructures des zones industrielles.



Au nom des investisseurs, Bui Dinh Chiên, directeur général de la société par actions de l’immobilier Capella, a déclaré que son entreprise et Lideco 1 coopéreraient avec le Comité de gestion des zones industrielles de Bac Giang, ainsi que les organes compétents des districts de Yen Dung et Lang Giang, pour mettre en œuvre rapidement les projets.



La province de Bac Giang est située dans la région Nord-Est du Vietnam, sur le couloir économique Lang Son - Hanoï - Ho Chi Minh-Ville - Moc Bai. Elle est adjacente à la capitale Hanoï et aux provinces de Bac Ninh, Hai Duong, Lang Son, Quang Ninh et Thai Nguyen, ainsi qu’au "Triangle de développement économique" Hanoï - Hai Phong - Quang Ninh.



La ville de Bac Giang est le centre administratif de la province, située à 50 km de Hanoï, à 110 km du poste-frontière de Huu Nghi (province de Lang Son), à 50 km de l'aéroport international de Noi Bai, à 130 km du port maritime de Hai Phong et du port en eau profonde de Cai Lan (province de Quang Ninh).



L'industrie est un secteur économique potentiel de la province. Selon des données mises à jour en mars 2021, Bac Giang a déployé six zones industrielles d'une superficie totale de 1.460 ha. Cinq ont été mises en service avec une superficie totale de 1.063 ha, que sont Dinh Tram, Song Khe-Noi Hoang, Van Trung, Quang Chau, Hoa Phu. Il restait la zone industrielle Viet Han qui a été approuvée par le Premier ministre. Toutes les zones industrielles de la province sont situées dans des endroits très pratiques pour la circulation.



Yen Lu et Tan Hung sont deux des trois zones industrielles que Bac Giang comptent construire. L’autre est la zone industrielle de Yen Son-Bac Lung. Les autorités provinciales prévoient en outre d’agrandir trois zones industrielles existantes que sont Quang Chau, Hoa Phu, Viet Han avec une superficie supplémentaire de 323 hectares.



Outre son potentiel de développement industriel, Bac Giang dispose de nombreuses conditions favorables au développement agricole et touristique.-VNA