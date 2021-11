Le port de Bà Ria-Vung Tàu quand tombe la nuit. Photo: VOV/congthuong.vn

Hanoï (VNA) - Dans son plan de développement socio-économique 2021-2025, la province de Bà Ria - Vung Tàu mise sur des investissements de qualité. Ses choix se porteront sur les projets dans les domaines du port maritime, de la logistique portuaire, du tourisme et de l’agriculture de haute technologie.



En dépit de la crise sanitaire, les investissements dans la province de Bà Ria-Vung Tàu ont atteint 400 millions de dollars rien qu’au cours des 9 derniers mois, dépassant de 50% l’objectif fixé pour l’année 2021. 39 nouveaux projets ont été approuvés dont 11 portés par des investisseurs étrangers. Si Bà Ria-Vung Tàu a pris de nombreuses mesures pour améliorer son environnement des affaires, la province ne cherche toutefois pas à attirer l'investissement à tout prix. Soucieuse de préserver l’environnement, la province donne sa préférence à des projets non pollueurs et innovants. Pour permettre la réalisation des projets approuvés dans les meilleurs délais, les formalités administratives ont été simplifiées, explique Nguyên Công Vinh, directeur du service provincial du Plan et de l'Investissement.



«A ce jour, les licences d'investissement et l'enregistrement des statuts des entreprises ont été publiés. Les investisseurs peuvent se renseigner auprès du service de guichet unique de la province ou sur le portail électronique du service provincial du Plan et de l’Investissement. La liste des projets autorisés a également été publiée. Notre service se tient prêt à accompagner les investisseurs dans leurs procédures administratives pour faciliter leur implantation», assure-t-il.

Pour faciliter les démarches administratives, le comité de gestion des parcs industriels a été habilité, il y a un an, à approuver un certain nombre de projets d’investissement, précise Vo Minh Tùng, directeur adjoint du comité de gestion des parcs industriels de Bà Ria - Vung Tàu.

«Cette mesure permet aux investisseurs d’économiser du temps et de l’argent et nous aide à sélectionner les investisseurs désireux de s’implanter sur le long terme ou d’étendre leurs activités à Bà Ria - Vung Tàu», dit-il.

Sélectionner les projets d'investissement aide à éliminer les projets qui consomment des technologies pollueuses ou beaucoup de matières premières.

Les entreprises opérant dans les parcs industriels de Bà Ria - Vung Tàu sont dotées d’un système de traitement des eaux usées et d’un système de surveillance automatique. Les déchets industriels sont traités pour réduire la pollution de l’environnement, affirme Nguyên Anh Triêt, le directeur adjoint du comité de gestion des parcs industriels.

«Nous devons réajuster le plan d’aménagement des parcs industriels afin d'attirer des projets de qualité. Nous nous tenons à la disposition des entreprises pour les aider à régler leurs difficultés», indique-t-il.

Pour la période 2021 - 2025, Bà Ria - Vung Tàu entend attirer 150 nouveaux projets d'investissements directs étrangers et 185 projets nationaux et mise sur un investissement respectif de 3,2 milliards de dollars et de 100.000 milliards de dôngs. - VOV/VNA