Le chef-lieu de Phu My, province de Ba Ria-Vung Tau au Sud. Photo: baobariavungtau.com.vn

Ba Ria-Vung Tau (VNA) - Le Comité populaire du chef-lieu de Phu My, province de Ba Ria-Vung Tau (Sud) a signé un protocole d'accord avec l'administration de la ville de Monterey Park, dans l'État de Californie aux États-Unis.

Concrètement, les deux parties ont convenu de promouvoir la coopération économique, commerciale et d'investissement, en particulier dans les domaines tels que l'import-export, la logistique, les ports maritimes, le tourisme, l'éducation, la santé, le développement des ressources humaines, les échanges culturels et sportifs, la coopération scientifique, technologique et numérique.

La cérémonie de signature. Photo: VNA

Les deux parties se sont également engagées à créer un groupe de travail pour promouvoir le partage d'informations sur les opportunités commerciales potentielles et soutenir les projets et activités des entreprises locales.

S'exprimant lors de la cérémonie de signature, Nguyen Van Tham, président du Comité populaire du chef-lieu de Phu My, a affirmé que les relations de coopération Phu My-Monterey Park revêtaient une signification particulièrement importante pour sa localité, marquant sa première relation de coopération avec une localité étrangère.

Peter Chan, membre du Conseil municipal de Monterey Park, a partagé la joie de coopérer avec le Comité populaire du chef-lieu de Phu My, souhaitant promouvoir la coopération avec Phu My dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement. -VNA