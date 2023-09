La fête Nghinh Ong attire des milliers d'habitants locaux et de touristes. Photo: VNA



Ba Ria-Vung Tau (VNA) – La province de Ba Ria-Vung Tau (Sud) possède de nombreuses attractions touristiques telles que de longues plages, des sites pittoresques et des festivals folkloriques imprégnés de la culture locale.



Les fêtes Nghinh Ong, de Dinh Co et l'anniversaire de la mort de Phi Yen ont été inscrites au patrimoine culturel immatériel national par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, ce qui encourage la province à investir davantage dans la préservation et la promotion des valeurs culturelles pour attirer les touristes.



Préserver la beauté de la culture folklorique



L'anniversaire de la mort de Phi Yen se tient les 17 et 18e jours du 10e mois lunaire au temple d’An Son, une célèbre destination de tourisme spirituel du district de Con Dao. Le culte rituel témoigne des sentiments des gens accordés à Mme Phi Yen, priant pour une vie paisible, un pays prospère et un climat favorable. L’événement comprend de nombreuses activités telles que la préparation de plateaux de fruits, des jeux folkloriques, de la calligraphie et des représentations de "don ca tai tu" (chant des amateurs), attirant nombre de visiteurs.



La fête Nghinh Ong 2023 se tiendra du 29 septembre au 1er octobre dans le quartier de Thang Tam, ville de Vung Tau. Lors de cet événement, la décision sur l’inscription de cette fête traditionnelle dans la liste du patrimoine culturel immatériel national sera annoncée, a déclaré Phan Trong Hanh, chef du bureau de la culture et de l'information de la ville de Vung Tau.



La fête Nghinh Ong comporte deux parties: la cérémonie cultuelle et la fête populaire. La cérémonie cultuelle comprend la procession, le culte et les offrandes aux dieux. La fête populaire propose de nombreux jeux folkloriques reproduisant les activités des pêcheurs tels que concours de pêche, tricotage de filet, tir à la corde et un concours d'échecs à damier sur le sable.



Quant à la fête de Dinh Co, elle se tient chaque année du 8e au 12e jour du deuxième mois lunaire dans le site culturel et historique de Dinh Co, bourg de Long Hai, district de Long Dien, province de Ba Ria-Vung Tau. Selon la légende, il y a deux siècles, une vierge nommée Le Thi Hong, originaire de Tam Quan (province de Binh Dinh), s'est noyée dans la mer à l’âge de 16 ans. Les pêcheurs locaux l’ont enterrée sur la colline de Co Son et ont construit sur la plage un sanctuaire. En 1930, les pêcheurs de Long Hai ont déménagé ce sanctuaire sur la montagne de Ky Van, où se trouve aujourd'hui le temple de Dinh Co. Lors de la principale cérémonie de la fête (le 12e jour du 2e mois lunaire), les bateaux et les barques se tournent vers la mer pour faire le culte. Durant la fête, les habitants et les touristes peuvent participer à de nombreux jeux folkloriques.



Attirer les touristes grâce au patrimoine



La fête de Dinh Co dans le bourg de Long Hai, district de Long Dien, province de Ba Ria-Vung Tau. Photo: VNA

Selon le Département de la Culture et des Sports de la province de Ba Ria-Vung Tau, il existe 12 fêtes traditionnelles dans cette localité, dont la fête Nghinh Ong, celle de Dinh Co, l'anniversaire de la mort de Phi Yen et le festival du Temple Ba Ngu Hanh. Ces fêtes traditionnelles, qui montrent l'interférence des couleurs culturelles traditionnelles des trois régions du Centre-Nord-Sud, sont devenues un élément indispensable de la vie culturelle de la communauté locale, attirant un grand nombre de pèlerins.



La province de Ba Ria-Vung Tau reconnaît la valeur du patrimoine et souhaite le préserver et le promouvoir. Pour cela, elle maintient et développe ces festivals culturels et touristiques pour séduire davantage de touristes. Le Comité populaire provincial a publié un plan pour mettre en œuvre la stratégie de développement culturel de la province d’ici 2030 pour la préservation et le développement du patrimoine.



Tran Van Loi, directeur adjoint du Département provincial de la Culture et des Sports, a déclaré que l'exploitation des valeurs culturelles des villages maritimes à des fins touristiques contribue à promouvoir les valeurs culturelles uniques de la province. -VNA