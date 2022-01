Port de service pétrolier de Vung Tau. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Ba Ria - Vung Tau (Sud) est une province côtière avec comme avantages des ports maritimes en eau profonde, des infrastructures techniques et de transports bien pratiques. Elle est une destination attrayante pour nombre d’investisseurs.

Selon Nguyen Van Tho, président du Comité populaire provincial, Ba Ria-Vung Tau privilégie quatre secteurs économiques clés pour attirer les investissements, que sont l'industrie, les ports maritimes, le tourisme et l'agriculture de haute technologie.

En 2020, Ba Ria-Vung Tau s'est classée 9e sur les 63 villes et provinces du pays en termes d’indice de réforme administrative, 15e nationale pour l'indice de compétitivité provinciale et 2e en matière d'indice des infrastructures.

Nguyen Tan Cuong, vice-directeur du Service provincial du Plan et de l’Investissement, a déclaré que Ba Ria-Vung Tau comptait actuellement 434 projets d’investissement direct étranger (IDE), avec un capital total enregistré de plus de 29 milliards de dollars. Plusieurs grands projets concernent l’industrie, la logistique et le tourisme, et contribuent à accélérer la restructuration économique locale, à augmenter les exportations, a-t-il indiqué.

Ba Ria-Vung Tau fait actuellement une planification pour la période 2021-2030, vision pour 2050. Elle compte développer de nouveaux parcs industriels, finaliser la planification de ses ports maritimes et du système logistique, planifier le développement de zones urbaines, de tourisme, de services pour créer les meilleures conditions aux activités des investisseurs et améliorer la qualité de vie des populations...

Dans une usine de la province de Ba Ria-Vung Tau. Photo : VNA

Bang Ho Ick, vice-directeur général de la société POSCO YAMATO dans le parc industriel de Phu My 2, apprécie les politiques de soutien fiscal de Ba Ria-Vung Tau, ainsi que ses infrastructures de transport et son réseau portuaire. Selon lui, sa société compte moderniser son usine à Ba Ria-Vung Tau ou en construire une nouvelle pour diversifier ses produits.

De son côté, Shao Zhi Yong, vice-directeur général de ty Neway Fluid Equipment Viet Nam, implantée dans le parc industriel de Dat Do 1, apprécie le “guichet unique” mis en place par la province. Il prévoit que, lorsque l'autoroute Bien Hoa - Vung Tau et l'aéroport international de Long Thanh entreront en service, Ba Ria - Vung Tau connaîtra un grand développement. -VNA