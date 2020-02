Le lac Ba Bê dans la province de Bac Kan. Photo : VNA/CVN

Bac Kan (VNA) - Situé dans la province montagneuse de Bac Kan, la zone Ramsar de Ba Bê est une des destinations touristiques les plus célèbres du Nord. La richesse de sa biodiversité est reconnue et appréciée par de nombreux chercheurs.



Ba Bê est le plus grand lac naturel du Vietnam. Il a été formé il y a environ 200 millions d’années, à cause d’un bouleversement géologique sans précédent, à savoir un écroulement brusque des blocs de roches calcaires. Situé à une altitude de 145m, ce lac est entouré d’une chaîne de montagnes karstiques de plus de 450 millions d’années, recouvertes de forêts primaires.



Classé parmi les 20 plus grands lacs d’eau douce du monde lors d’un séminaire international sur les lacs d’eau douce tenu en mars 1995 aux États-Unis, Ba Bê a été reconnu en 2004 "jardin patrimonial de l’ASEAN".



Actuellement, les autorités de la province de Bac Kan élabore un dossier sur Ba Bê pour le soumettra à l’UNESCO afin de reconnaître cette zone Ramsar en tant que patrimoine naturel mondial.



En ce qui concerne sa flore, la zone Ramsar de Ba Bê compte 1.281 espèces appartenant à 162 familles, 672 genres, 600 espèces de plantes ligneuses (appartenant à 300 genres, 114 familles), dont de nombreuses espèces précieuses enregistrées dans le Livre rouge du Vietnam et même du monde.



La zone Ramsar de Ba Bê a été évaluée par les scientifiques nationaux et étrangers comme un centre de haute diversité et d’endémisme pour les orchidées, non seulement à l’échelle du Vietnam mais aussi l'Asie du Sud-Est (182 espèces d'orchidées recensées).



Quant à la faune, on compte 81 espèces de mammifères (dont 22 figurant dans la Livre rouge du Vietnam), 27 de reptiles, 17 d'amphibiens, 322 d'oiseaux (dont 7 dans le Livre rouge du Vietnam), 553 d’insectes et d’araignées.



Ba Bê est aussi le refuge de 106 espèces de poissons dont plusieurs rarissimes (11 inscrites dans la Liste rouge du Vietnam).



Il existe aussi certain nombre d'espèces animales menacées au niveau mondial telles que langur de François, Civette palmiste d'Owston.



Destination touristique attractive



La zone Ramsar de Ba Bê abrite de nombreux groupes ethniques différents tels que les Tày, Nùng, Dao et San Chi..., aux us et coutumes uniques dont festivals, artisanats et spécialités culinaires.



Depuis longtemps, Ba Bê est une destination touristique attractive du Nord. Le nombre de touristes augmente d’année en année. Le choix pour ceux-ci est large: tourisme fluvial et lacustre, tourisme forestier, tourisme villageois ou visites des alentours du lac… Ba Bê est merveilleusement reposant et pittoresque. Une randonnée offre un retour idéal à la nature pour les passionnés de jolis paysages et d’une vie simple au grand air.



Créé en novembre 1992 par la décision N°83/TTg du Premier ministre, le parc national de Ba Bê couvre 7.610 ha. Il se divise en 3 zones : zone strictement protégée de 3.226 ha; zone de réhabilitation et de régénération de 4.083,4 ha ; zone de services administratifs de 301,4 ha.



Le parc national de Ba Bê protège le lac homonyme de plus de 300 ha, les berges et forêts à feuillages persistant.



En février 2011, Ba Bê a été officiellement reconnu par l’UNESCO comme le troisième site Ramsar au Vietnam, ce qui en fait une zone humide d’importance internationale. -CVN/VNA