Photo: VNA

Hanoi (VNA) - L'indice de production industrielle (IPI) du Vietnam en avril a augmenté de 0,6% sur un mois et de 9,3% en glissement annuel, selon l’Office général des statistiques.

Ces quatre premiers mois, l’IPI a progressé de 9,2% en variation annuelle, soit un chiffre inférieur à celui de la même période de 2018 (10,7%).

Concrètement, l'IPI du secteur manufacturier a connu une hausse de 10,9%, alors que celui de la production et de la distribution d’électricité, de 9,2%, et celui de l'approvisionnement en eau, du traitement de déchets et des eaux usées, de 7,3%.

Certaines filières ont connu une forte hausse, notamment la production de charbon et de produits pétroliers raffinés (+77,5%), la production de métaux (+40,6%), la fabrication de véhicules motorisés (+18,6%), les produits à base de caoutchouc et de plastique (+14%)…

Les industries accusant une légère progression comprennent la fabrication de produits métalliques préfabriqués (à l’exception des machines et équipements) (+5,4%), de produits électroniques, ordinateurs, équipements optiques (+1,9%), l'évacuation en eau et le traitement des eaux usées (+4,8%).

L’IPI des services d'entretien-réparation a connu un recul de 2,3%, celui de la production de médicaments, de produits chimiques et pharmaceutiques, de 4% et celui de l’exploitation de pétrole brut et de gaz naturel, de 4,1%...

La production de quelques produits industriels principaux ont connu une hausse considérable en glissement annuel tels que celle d’essence et de pétrole (+70,3%), de fer et d’acier (+67,1%), de télévision (+42,6%), de gaz de pétrole liquéfié (+29,8%)…

Au cours des quatre derniers mois, l'IPI de 59 sur lé 63 villes et provinces a connu une croissance sur un an. Concrètement, la province de Thanh Hoa (Centre) est arrivée en tête du pays en termes de croissance de l'IPI (+42,8%), suivie par Tra Vinh (+38,3%), Ha Tinh (+34,9%), Hai Phong (+23%), Quang Ninh (+13,2%), Vinh Phuc (+12,9%), Hanoï (+6,8%), Ho Chi Minh-Ville (+6,6%)…

L’IPI des provinces de Ba Ria-Vung Tau, de Gia Lai, de Hoa Binh et de Bac Ninh ont enregistré une baisse respective de 0,4%, de 5,6%, de 11,3% et de 11,9% en glissement annuel, en raison de la réduction de l’IPI de l’exploitation pétrolière, de la production de sucre, de l’électricité et d’accessoires et composants de téléphones portables. -VNA