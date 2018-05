Hanoï (VNA) - En avril, quelques 14.500 entreprises ont été créées, soit une progression de 80% par rapport à mars, a informé le ministère du Plan et de l’Investissement.

Photo d'illustration : dantri.com.vn



Ce mois-là, près de 3.300 entreprises ont repris leurs activités, +82,2% sur un mois.



Ainsi depuis janvier, le nombre d’entreprises créées ou relancées dans le pays s’est-il élevé à plus de 52.700 unités, dont 41.300 nouvelles entreprises, et plus de 11.400 entreprises qui ont repris leurs activités, avec à la clé 332.100 emplois créés.



De janvier à avril, plusieurs secteurs ont connu un grand nombre de nouvelles entreprises, au premier rang desquels la vente au détail et la distribution, la construction, l’industrie manufacturière, les sciences et technologies…



Néanmoins, ces 4 premiers mois, les faillites ont concerné 4.700 unités, et les cessations temporaires d’activité, 26.280 unités. Les hausses les plus élevées du nombre de défaillances d’entreprises ont été enregistrés dans les secteurs de la vente au détail, de la construction et de l’industrie manufacturière. -CPV/VNA