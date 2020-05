Hanoï (VNA) – Dans un rapport soumis le 18 mai au vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung, le ministère des Transports a proposé d’examiner la possibilité d’autoriser la création de nouvelles compagnies aériennes dès la reprise du marché de l’aviation prévue en 2022.Dans ce rapport concernant l’établissement de nouvelles compagnies aériennes, le ministère des Transports a estimé que dans l’immédiat, il était nécessaire de se concentrer sur le rétablissement du marché de l’aviation national et international, d’aider les compagnies aériennes vietnamiennes en activité à surmonter les difficultés.Cela permettra d’assurer la gestion publique dans ce secteur pour un développement durable en nouvelle conjoncture, a souligné le ministère des Transports.Le marché de l’ aviation vietnamien et mondial a été gravement affecté par la pandémie de coronavirus. Selon des prévisions, en 2020, le transport aérien vietnamien devrait voir son nombre de passagers chuter de 46% par rapport à l’année dernière, à 42,7 millions.Actuellement, le Vietnam comprend cinq compagnies aériennes que sont Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, Vasco, Vietjet Air et Bamboo Airways. Par ailleurs, Vietravel Airlines, Kite Air et Vietstar poursuivent des procédures pour demander l’autorisation. -VNA