Photo: VNA

Hanoi (VNA) – En 2019, le nombre d’appareils des compagnies aériennes vietnamiennes a augmenté de 3,5 fois par rapport à 2008.

C’est ce qu’a annoncé Dinh Viet Thang, directeur de l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV), lors d’un colloque organisé le 11 décembre à Hanoï par le ministère du Transport et des Communications.

Durant plus d’une décennie, le secteur national de l’aviation civile a connu une croissance de 17,1% en nombre de passagers et de 13,8% en volume de fret.

Le nombre de lignes aériennes domestiques exploitées par les compagnies aériennes vietnamiennes a augmenté de 2,4 fois et le nombre de lignes internationales, de 2,44 fois.

Le développement rapide et bien contrôlé de ce secteur a créé un marché du transport aérien compétitif et sain et apporté de nombreux intérêts aux passagers vietnamiens, a souligné Dinh Viet Thang.

Il a suggéré aux compagnies aériennes vietnamiennes d’équilibrer la taille de leurs flottes pour assurer une part de marché à tous et maintenir leur développement durable. -VNA