Selon le ministère des Finances, à 12h00 le 31 décembre 2019, elles ont atteint plus de 1.539 billions de dôngs (plus de 66,9 milliards de dollars), dépassant de 9,1% les prévisions.

Le secteur de l’agriculture et du développement rural vise une croissance de 2,91% à 3% en 2020 et des exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques de plus de 41,5 milliards de dollars.