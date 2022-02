Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV) vient d'ajuster les créneaux horaires à l'aéroport international de Tan Son Nhat sur la base des rapports des compagnies aériennes sur la demande de transport d'ici au 20 février via cet aéroport.

Concrètement, du 10 au 20 février, la fréquence des atterrissages et décollages est de 48 vols entre 06h00 et 23h55 (heure locale) et de 36 vols entre 00h00 à 05h00 (heure locale). Du 21 février au 30 avril, la fréquence s'établira à 30 vols par heure.

La CAAV demande aux compagnies aériennes de suivre strictement les créneaux horaires, conformément aux permis de vol délivrés, et augmentent en même temps l'exploitation des vols de nuit.

Dans la période après le Têt traditionnel, soit du 8 au 20 février, les besoins de déplacement des passagers sur les itinéraires Vinh/Thanh Hoa à Ho Chi Minh-Ville continuent de croître. La situation est le même sur les autres trajets tels Hanoï/Da Nang/Hue/Quang Ngai/Quy Nhon/Dong Hoi/Hai Phong à Ho Chi Minh-Ville ; Da Lat/Phu Quoc/Nha Trang à Ho Chi Minh Ville jusqu’à la mi-février.

D’après un représentant de Vietnam Airlines, par rapport à la même période de l’an passé, les besoins de déplacement par la voie aérienne augmentent, ce qui est dû à la large couverture de vaccin contre le COVID-19 et les besoins croissants de voyage.

Entre 11 et 20 février, Vietnam Airlines a proposé et prévu d'augmenter 897 vols pour répondre aux besoins des passagers retournant à Ho Chi Minh-Ville. -VNA