Des passagers à l'aéroport Tan Son Nhat à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Avec plus de 38,5 millions de passagers, le trafic aérien vietnamien de passagers a connu au premier semestre une croissance de 9,4% en glissement annuel, a annoncé le 15 juillet l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (CAAV).

Les aéroports au Vietnam ont servi 56,8 millions de passagers (+8,4% en un an) dont 27 millions transportés par les compagnies aériennes vietnamiennes (+7,7%).

Actuellement, 72 compagnies aériennes internationales et quatre vietnamiennes exploitent régulièrement plus de 200 lignes internationales et opèrent des vols charters entre 25 pays et territoires et huit destinations vietnamiennes que sont Hanoï, Da Nang, Ho Chi Minh-Ville, Cam Ranh, Phu Quoc, Can Tho, Hai Phong, Da Lat.

Au premier semestre, le nombre de passagers transportés sur ces lignes internationales ont atteint 20,2 millions de personnes (+12,5%).

Les compagnies aériennes vietnamiennes en représentaient 41%, avec 155 lignes internationales et des vols charters desservant 89 localités de 20 pays et territoires.

Les transporteurs vietnamiens exploitent en outre 48 lignes intérieures desservant 22 aéroports. Entre janvier et juin, ils ont transporté 18,3 millions de passagers (+6,2%) sur ces lignes. Vietjet représentait 44%, devant Vietnam Airlines avec 35,9%, Jetstar Pacific avec 13,9%, Bamboo Airways avec 4,2% et Vasco avec 2%.

Au cours des six premiers mois, les compagnies aériennes vietnamiennes ont effectué plus de 153.000 vols (+2,4%) avec un taux de ponctualité de 84,8%. Le nombre de vols annulés était de 274, soit un taux de 0,2%.

Avec un taux de ponctualité de 93,8%, Bamboo Airways est arrivée en tête dans le groupe des compagnies aériennes nationales, suivie de Vasco (93%), Vietnam Airlines (89,1%), Vietjet Air (81,5%), Jetstar Pacific (78,1%).

Dans le même laps de temps, Vietjet Air et Vasco ont connu le taux d'annulation de vols le plus élevé avec au total 110 vols -VNA