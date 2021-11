Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère des Transports vient de prendre une décision pour augmenter la fréquence d'exploitation sur de nombreuses liaisons intérieures pour répondre aux besoins de déplacement des gens.

Concrètement, les liaisons Hanoï-Da Nang, Hanoï-Ho Chi Minh-Ville et Da Nang-Ho Chi Minh-Ville du 1er au 14 décembre 2021 seront opérées avec une fréquence ne dépassant pas 16 vols aller-retour/ jour/itinéraire et depuis le 15 décembre, 20 vols aller-retour/jour/itinéraire.

D'autres itinéraires seront exploités avec une fréquence ne dépassant pas 9 vols aller-retour/jour/itinéraire.

"En fonction de la situation réelle, l'Administration de l'aviation civile du Vietnam propose un ajustement de la fréquence des opérations pour répondre aux besoins de déplacement des gens pendant le Nouvel An et le Nouvel An lunaire 2022, lequel doit être envoyé au ministère des Transports avant le 25 décembre», a souligné la décision signée par le vice-ministre des Transports, Le Anh Tuan.

Les passagers doivent faire une déclaration médicale conformément aux réglementations. Les passagers ne seront pas autorisés à prendre le vol s'ils présentent des symptômes de toux, fièvre, difficultés respiratoires, douleurs musculaires, mal de gorge, perte d'appétit...

Ils doivent aussi remplir les conditions suivantes : avoir un certificat de double vaccination contre le COVID-19 ou un certificat de guérison du COVID-19 ou avoir un test négatif pour le SARS-CoV-2 dans les 72 heures.

Rien que les passagers prenant des vols au départ de deux aéroports internationaux Can Tho et Tan Son Nhat, ou les passagers résidant et séjournant dans une zone épidémique de niveau 4 ou en isolement médical, ils doivent avoir un test négatif pour le SRAS-CoV-2 dans les 72 heures. -VNA