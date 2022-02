Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – L'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV) a demandé aux compagnies aériennes de mobiliser leurs ressources pour augmenter la fréquence des vols sur les lignes reliant le Nord et le Centre au Sud.

L'objectif est de répondre à l'augmentation soudaine de la demande de déplacement vers les provinces du Sud, notamment via l'aéroport international de Tan Son Nhat à Ho Chi Minh-Ville, après les vacances du Nouvel An lunaire (Têt), selon un représentant du bureau du ministère des Transports et des Communications.

Concrètement, du 7 au 10 février 2022, les compagnies aériennes comptent augmenter leur fréquence de 251 vols, notamment pour les lignes Hanoï - Ho Chi Minh-Ville, Da Nang - Ho Chi Minh-Ville, Hai Phong - Ho Chi Minh-Ville, Hue - Ho Chi Minh-Ville, Chu Lai - Ho Chi Minh-Ville, Thanh Hoa - Ho Chi Minh-Ville et Vinh - Ho Chi Minh-Ville.

Au cours de ces quatre jours, un total de 3.180 vols sont réalisés, fournissant plus de 667.000 sièges.

Selon un représentant de l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam, le 7 février, le nombre de passagers passant par les aéroports internationaux de Noi Bai et Tan Son Nhat était important. En effet, l'aéroport de Tan Son Nhat a accueilli plus de 68.800 passagers alors que le nombre de passagers à l’aéroport de Noi Bai a atteint 31.100 personnes. -VNA