Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère des Transports vient de décider d'augmenter la fréquence de plusieurs vols intérieurs dont la ligne reliant Hanoï à Ho Chi Minh-Ville.

L'exigence de distanciation physique à bord des avions a été supprimée. L'augmentation progressive de la fréquence d'exploitation vise à rétablir les activités commerciales et économiques et à répondre mieux aux besoins de déplacement de la population.

En vertu de cette décision, les lignes Hanoï - Ho Chi Minh-Ville, Hanoï - Da Nang, Da Nang - Ho Chi Minh-Ville et vice versa sont exploitées à raison de 6 vols/jour (au maximum) dans chaque sens du 21 octobre au 14 novembre et pas plus de 7 vols/ jour dans chaque sens du 15 au 30 novembre. D'autres lignes seront exploitées avec pas plus de 4 vols/jour dans chaque sens.

L'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV) évalue la situation de contrôle de l'épidémie dans les localités et à l'échelle nationale au cours de 15 jours afin de proposer un plan d'ajustement de la fréquence et des conditions d'exploitation des passagers.

En outre, les passagers des vols intérieurs doivent remplir une déclaration médicale, présenter un résultat de test négatifs au SARS-CoV-2 par RT-PCR ou méthode antigénique dans les 72 heures avant le départ, ou un certificat de rétablissement du COVID-19. -VNA