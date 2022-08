Au cours des sept premiers mois de 2022, le chiffre d'affaires des exportations entre le Vietnam et les pays membres du CPTPP a atteint 31,47 milliards de dollars, en hausse de 21,43%.

Un rapport récemment publié par le Perth USAsia Center de l'Australie a souligné certains facteurs faisant du Vietnam un partenaire de plus en plus souhaitable pour l'Australie et d'autres pays.