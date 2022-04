Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (Vietnam Railways Corporation - VNR) a décidé d'augmenter la fréquence des trains desservant Nha Trang et Hai Phong.

Cela permettra de répondre aux besoins croissants de voyage à l'occasion des prochains jours fériés de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril) et de la Fête du travail (1er mai).

Cette année, la Journée Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril) et la Fête du travail (1er mai) tomberont le samedi et le dimanche, de sorte que les travailleurs auront deux jours de congé supplémentaires les lundi (2 mai) et mardi (3 mai) suivants. -VNA