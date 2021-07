Hanoï (VNA) - Dans la matinée du 19 juillet, l’Auditeur général d'État du Vietnam, Tran Sy Thanh, s’est entretenu en ligne avec le président de l’Audit d’État du Laos, Malaithong Kommasith, pour évaluer les résultats de la coopération entre leurs organes ces derniers temps.



Lors de l’entretien, les deux parties se sont informées de leur travail en 2020 et des orientations futures. Pour la coopération entre les Audits d’État du Vietnam et du Laos dans les temps à venir, elles ont convenu d’améliorer l’efficacité des activités régulières communes, dont l’échange de délégations.



L'Audit d'État du Vietnam enverra des experts au Laos pour aider les auditeurs lao à améliorer leurs compétences professionnelles, et organisera des formations à l’intention d’auditeurs lao à la demande de l'Auditeur d'État du Laos.



Les deux parties multiplieront les activités de coopération en ligne dans le contexte d’évolutions compliquées du COVID-19 et chercheront à introduire la coopération bilatérale dans l’audit dans l’accord de coopération entre les deux gouvernements vietnamien et lao pour la période 2021-2025.



Les deux parties continueront de se soutenir au sein des forums multilatéraux, notamment l’Organisation asiatique des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ASOSAI), l’Organisation des institutions supérieures de contrôle des finances publiques de l'ASEAN (ASEANSAI), et le Forum de coopération entre les Audits d’État Cambodge-Laos-Vietnam. -VNA