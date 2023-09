Le président du Comité populaire de la province de Yên Bai (Nord), Trân Huy Tuân, et l’ambassadeur d’Inde au Vietnam, Sandeep Arya, ont discuté jeudi 21 septembre de la promotion de la coopération dans l’exploitation des pierres blanches et des terres rares. ​

Le ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien a rencontré le 19 septembre aux États-Unis la secrétaire américaine au Commerce Gina Raimondo.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a sonné la cloche d’ouverture du fameux New York Stock Exchange (NYSE), le 21 septembre au matin (heure des États-Unis), lors de sa visite à la plus grande bourse du monde.

La Banque des règlements internationaux (BRI) a indiqué continuer à accompagner et à soutenir la Banque d’État du Vietnam (BEV) dans ses investissements dans le développement des infrastructures de paiement et financières et dans la promotion de la transformation numérique, contribuant ainsi à améliorer la gestion des risques dans le secteur bancaire local.