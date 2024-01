Une route endommagée par le tremblement de terre dans la ville de Wajima, dans la région d'Ishikawa au Japon, le 1er janvier. Photo: VNA Une route endommagée par le tremblement de terre dans la ville de Wajima, dans la région d'Ishikawa au Japon, le 1er janvier. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le 1er janvier à 21 heures, aucun Vietnamien n'avait été tué ou blessé lors du séisme de magnitude 7,6 qui a frappé le centre du Japon plus tôt le même jour, selon l'ambassade du Vietnam au Japon.L'ambassade a mis en place un groupe de travail pour vérifier les informations sur la sécurité des Vietnamiens d'outre-mer qui vivent, étudient et travaillent dans les localités touchées par le tremblement de terre.Le groupe a contacté les autorités locales et les associations vietnamiennes du pays d'accueil pour collecter des informations sur les expatriés vietnamiens et se préparer à les protéger si nécessaire.Il a publié des avis appelant les citoyens vietnamiens vivant dans les zones touchées par le tremblement de terre à se conformer aux mesures d'alerte du Japon et à évacuer rapidement vers des endroits sûrs à la demande des autorités locales.L'ambassade a également recommandé aux citoyens en cas d'urgence de l'appeler au 81-80-3590-9136, ou au 81-80-20346868, 81-90-1255-5537 ; le consulat général du Vietnam à Osaka 81-90-4769-6789 ; et le consulat général du Vietnam à Fukuoka 81-92263-7668. -VNA