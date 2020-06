Photo d'illustration



Hanoi (VNA) - Le Vietnam n'a enregistré aucune nouvelle infection au COVID-19 à 18 heures le 1er juin, marquant le 46e jour consécutif sans transmission de coronavirus dans la communauté, selon le Comité de direction national pour la prévention et le contrôle du COVID-19.Le nombre total de cas dans le pays s'élève toujours à 328, dont 188 importés.Le 1er juin après-midi, 14 patients COVID-19 ont été déclarés complètement rétablis, portant le total des récupérations dans le pays à 293.Les 35 autres sont traités dans des hôpitaux du ressort central et provincial. Tous sont dans un état stable.Sept patients ont été testés négatifs pour le nouveau coronavirus SARS-CoV-2 une fois, et 12 autres ont été testés négatifs pour le virus deux fois ou plus.À l'heure actuelle, 7 256 personnes en contact étroit avec des patients ou en provenance de régions touchées par la pandémie sont mises en quarantaine, dont 23 dans des hôpitaux, 6 301 dans des établissements de quarantaine concentrés et 932 à domicile et sur leur lieu de résidence. –VNA