Long An (VNA) – Telle une oasis entourée d’une forêt submergée de cajeputiers et d’un labyrinthe de canaux étroits, le village flottant de Tân Lâp, dans la commune de Tân Lâp, district de Môc Hoa, province de Long An, est un site éco-touristique parfait pour les visiteurs souhaitant profiter de la riche nature du Mékong.

Visiteurs au village flottant de Tân Lâp. Photo : VNP

Le village flottant a une superficie de 135 ha et une zone tampon de 500 ha prévue pour l’écotourisme. Vu de l’hôtel de huit étages du village flottant, les visiteurs peuvent facilement voir les paysages de forêts et de rivières dans toutes les directions. L’hôtel est également un endroit idéal pour voir des cigognes à la recherche de nourriture au sommet des cajeputiers.

Il y a de nombreuses activités dans le village flottant telles que: marcher à travers la forêt de cajeputier, contempler les oiseaux et le panorama à partir de la «tour d’observation», visiter «l’île d’apprivoisement des oiseaux», faire du canoë autour du village flottant, admirer le lac de lotus…

Photo : VNP



Le point marquant de ce site est la route, longue d’environ 5 km, qui traverse la plus longue forêt de cajeputier du Vietnam. Cet itinéraire est assemblé à partir de petites plaques de 1 m de large, divisées en de nombreuses branches qui sillonnent la forêt.



«L’île d’apprivoisement des oiseaux» où des milliers d’oiseaux et de cigognes élirent domicile représente une autre attraction touristique. Les visiteurs doivent traverser de petits canaux en bateau à moteur ou en canoë pour l’atteindre. Ils peuvent observer beaucoup d’espèces d’oiseaux étranges et magnifiques ainsi qu’une variété de riz sauvage rare.

Faire du canoë pour découvrir l’étang de lotus. Photo : VNP



Une forme unique de tourisme que la station a récemment mise en service. Les visiteurs s’assoient dans des bateaux sans pilote, qui sont tirés par une ligne de câbles sous-marins d’une longueur totale de près de 3 km s’étendant le long de la rivière Rach Sung.



La nuit, camper dans la forêt de cajeputier, profiter d’un buffet en plein air avec de nombreux plats aux saveurs du Sud ou aller à la pêche de nuit sont autant d’expériences inoubliables dans le village flottant de Tân Lâp. – VNP/VNA