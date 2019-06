Quang Ngai (VNA) - Avec des paysages naturels superbes et de nombreux vestiges historiques, l’île de Ly Son de la province de Quang Ngai (Centre) est choisie par de nombreux touristes nationaux et internationaux comme une destination touristique et de villégiature.

Ly Son, destination touristique attrayante. Photo : congthuong.vn

L’île de Ly Son possède une beauté cachée, invitant les visiteurs à y venir découvrir. Elle est à 15 miles marins de la terre ferme, au nord-est de la province de Quang Ngai, avec 5 rochers ondulant et se succédant sans fin au milieu de l’immense océan. Avec une centaine de vestiges historiques et culturels, Ly Son est vraiment une destination touristique et de villégiature de nombreux gens.

Vous n’oubliez pas de visiter des sites incontournables sur l’île de Ly Son comme la pagode Hang, la pagode Duc, la grotte Câu, la maison d’exposition de la flottille de gestion de Hoàng Sa et Bac Hai.

Des valeurs culturelles et naturelles de cette île constituent des potentiels et des opportunités pour de localités en vue du développement du tourisme écologique communautaire.

Pour cela, Ly Son a mis l’accent sur le développement des infrastructures touristiques liées aux sites pittoresques et aux activités culturelles traditionnelles des pêcheurs maritimes de Ly Son.

Le district a également créé des circuits touristiques pour des visiteurs de sorte qu’ils puissent participer aux activités quotidiennes des habitants locaux comme la culture des oignons, des ails, la pêche, la plongée avec des pêcheurs.

Selon le président du Comité populaire du district de Ly Son, Nguyên Quôc Viêt, le nombre de visiteurs à Ly Son s’établissait a atteint 230.000 en 2018 contre moins de 10.000 auparavant, et devrait atteindre 300.000 en 2019.

Avec des orientations vers le développement touristique, Ly Son sera une destination spéciale et attrayante pour des touristes vietnamiens et étrangers dans les temps à venir, ce qui contribuera au développement économique et à la création des emplois et à l’amélioration des revenus des habitants locaux. – NDEL/VNA