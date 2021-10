Photo d'illustration

Hanoï (VNA) - Le Fonds de protection des enfants du Vietnam a accordé une aide de 7,78 milliards de dôngs (342.572 dollars) aux enfants devenus orphelins à cause de l’épidémie de COVID-19, et de plus de 7 milliards de dôngs (308.263 dollars) en espèces et en nature à 12.800 autres enfants touchés par la pandémie.



Dans les temps à venir, ce Fonds se coordonnera avec les Services du Travail, des Invalides et des Affaires sociales des villes et provinces pour aider les orphelins, avec une aide de 5 millions de dôngs pour chaque enfant ayant perdu l’un de ses deux parents, et de 20 millions de dôngs pour chaque enfant ayant perdu ses deux parents.



En principe, d'ici fin décembre, 2.500 enfants devenus orphelins en raison de l’épidémie recevront un soutien d'un montant total de plus de 14 milliards de dôngs.-VOV/VNA